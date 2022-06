Personalmangel: Restaurant Schwarzreiter zieht die Ferien vor

Das Gourmetrestaurant schließt im Sommer etwas länger als sonst. Grund: Personalmangel.

In der Schwarzreiter-Tagesbar kann man drinnen wie draußen an der Maximilianstraße nach wie vor Platz nehmen und genießen.

München - Der Sommer ist für die meisten Sterne-Restaurants eine große Durststrecke - wegen Besuchermangel. Viele Betreiber machen ihre Lokale dann ein paar Wochen dicht. Auch das Abend-Restaurant Schwarzreiter im Hotel Vier Jahreszeiten hatte in den vergangenen Jahren jeden Sommer für mindestens sechs Wochen geschlossen.

Sommerpause im Restaurant Schwarzreiter startet früher

In diesem Jahr sollte die Sommerpause am 17. Juli starten. Da in der Gastronomie aber generell ein großer Personalmangel herrscht, hat man sich entschieden, die Ferien ein bisserl nach vorne zu verlängern. Deshalb bleibt das Restaurant, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist, in diesem Jahr schon ab 23. Juni bis zum 4. September geschlossen.

Aber Direktor Holger Schroth betont: "Der Betrieb der Schwarzreiter Tagesbar, der Vier Jahreszeiten Lobby, wie auch der Jahreszeiten Bar wird weiterhin für interne, wie auch externe Gäste weiter bestehen bleiben."

Das edle Gourmet-Restaurant bleibt den Sommer über länger geschlossen. © Kempinski

Küchenchef verwöhnt Gäste an der Schwarzreiter Tagesbar

Schwarzreiter-Küchenchef Hannes Reckziegel wird also nicht langweilig werden. Er kümmert sich in den nächsten Monaten vorwiegend um die Schwarzreiter Tagesbar und verwöhnt die Gäste dort mit ausgesuchten Mittags- und Abendgerichten unter dem Motto "Young Bavarian Cuisine", die man in etwas lockerer Atmosphäre genießen kann. Münchner wie Touristen können sich hier aber auch einfach einmal auf eine Tasse Kaffee oder einen Cocktail niederlassen.

Maximilianstraße 17, täglich bis 23 Uhr geöffnet