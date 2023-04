16-Jähriger im Euro-Industriepark niedergestochen: Hintergründe noch unklar

Noch tappt die Polizei nach der Messer-Attacke im Dunkeln: Weder zum genauen Tathergang noch zum Täter gibt es bislang Hinweise.

Milbertshofen - Bereits am vergangenen Wochenende ist ein Jugendlicher in München schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde der 16-Jährige mit einem Messer attackiert.

Jugendlicher erleidet diverse Stichverletzungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag (22. April) zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr kam es demnach im Euro-Industriepark zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Münchner diverse Stichverletzungen erlitt.

Bekannte verständigten die Polizei und brachten den Teenager in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Bislang tappen die Beamten im Dunkeln: Es gibt noch keine Hinweise zum Tathergang oder zu dem oder den möglichen Tätern.

Münchner Polizei sucht nach Messer-Attacke im Euro-Industriepark nach Zeugen

Deshalb bitten die Polizisten nun die Bevölkerung um Hilfe. Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich des McDonald's und der Bavaria Petrol Tankstelle im Euro-Industriepark etwas beobachtet?

Zeugen sollen sich beim Polizeipräsidium München Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.