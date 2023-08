120 km/h zu schnell: Raser-Mutter gefährdet ihre Kinder bei schwerem Autounfall in München

Anfang Mai kam es im Trappentreutunnel in München zu einem schweren Autounfall. Jetzt stellte sich heraus, dass die Fahrerin, die ihre beiden Kinder mit im Auto hatte, knapp 120 km/h schneller fuhr als erlaubt.

Schwanthalerhöhe - Bereits am Mittwoch, dem 7. Mai, kam es im Trappentreutunnel in der Schwanthalerhöhe zu einem Verkehrsunfall mit Totalschaden. Dabei fuhr eine 38-jährige Münchnerin mit ihrem Auto durch den Tunnel in Richtung Süden. Im Auto befanden sich ihre zwei Kinder, drei und acht Jahre alt.

Im Tunnel kam sie von der Fahrbahn ab und schrammte am Randstein und an der Leitplanke circa 160 Meter entlang. Glücklicherweise blieben dabei alle drei unverletzt. Das Auto erlitt dabei einen Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Der Schaden im Tunnel beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

München: Raser-Mutter rast mit Kindern mit knapp 180 km/h durch den Trappentreutunnel

Die Auswertung der Kameras hat jetzt gezeigt, dass die Frau mehr als 100 km/h schneller gefahren ist, als an dieser Stelle erlaubt. Selbst mit Toleranzabzug kommen die Ermittler noch auf eine Geschwindigkeit von 179 km/h in der 60er-Zone.

1.600 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot: Das erwartet die Unfallfahrerin

Die 38-Jährige erwartet jetzt wegen vorsätzlicher Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 119 km/h und weiterer Verkehrsordnungswidrigkeiten ein Bußgeld in Höhe von über 1.600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.