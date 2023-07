Maximilianstraße: Radler kollidiert mit Pkw – schwer verletzt

Beim Versuch, die Maximilianstraße zu überqueren, stößt ein Radfahrer mit einem Auto zusammen. Dabei verletzt er sich schwer.

In der Maximilianstraße hat sich ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad ereignet. (Symbolbild).

Altstadt - Am Donnerstagabend hat sich in der Münchner Altstadt erneut ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München gegen 19.10 Uhr mit seinem Rad auf der Falkenturmstraße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Maximilianstraße wollte er diese schräg nach rechts überqueren um in die Alfons-Goppel-Straße zu fahren.

Unfall auf der Maximilianstraße - Radler schwer verletzt

Zur gleichen Zeit war ein ebenfalls 55-Jähriger aus München mit seinem Pkw auf der Maximilianstraße in Richtung Max-Joseph-Platz unterwegs. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radler, der durch die Kollision zu Fall kam und sich dabei schwer verletzte.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Radfahrer vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Fahrzeug und dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Der Verkehr auf der Maximilianstraße wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt. Die Verkehrspolizei ermittelt nun, wie der Unfall passiert ist.