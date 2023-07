München: 81-Jähriger lag bewusstlos auf Radweg, Polizei sucht Zeugen

Vor einem Monat wurde im Lehel ein bewusstloser Fahrradfahrer gefunden. Der Mann ist immer noch nicht ansprechbar. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Lehel- Vor knapp einem Monat wurde am 30. Juni in Lehel in der Prinzregentenstraße 7 ein 81-jähriger Münchner bewusstlos auf einem Radweg gefunden.

Neben ihm lag sein schwarzes Herren-Fahrrad, mit dem er vorher vermutlich unterwegs war.

Knapp einen Monat nach Fahrradunfall im Lehel: 81-Jähriger noch nicht ansprechbar

Der Mann war schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seitdem ist er nicht mehr ansprechbar, weshalb die Polizei jetzt nach Zeugen sucht, um den Unfall aufzuklären.

Er wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Der 81-Jährige ist circa 1,80 – 1,85m groß, trug eine beige Cargo-Hose, ein weiß-blau kariertes Hemd, eine Brille und hat graue Haare. In dem Gepäckträger des Fahrrads Gepäckträger hatte er einen rot-braunen Aktenkoffer.