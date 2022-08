Stadtregierung: Erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden

Mit Blick auf den Klimawandel sind erneuerbare Energien die Zukunft. Die Stadtregierung will deshalb die Münchner Möglichkeiten prüfen lassen.

München - Erneuerbare Energien in München sollen ausgebaut werden - zumindest wenn es nach der Stadtregierung aus SPD und Grünen geht.

Photovoltaikanlagen sollen verdoppelt werden

Dafür sollen das Referat für Bildung und Sport, das Baureferat, sowie die Wohnungsbaugesellschaften GEWOFAG und GWG in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken eine Bestandsaufnahme vornehmen und ausarbeiten, welche Hindernisse derzeit noch im Wege stehen, damit eine Verdopplung der Anlangen schließlich gelingen kann, wie aus einem Antrag an den Stadtrat hervorgeht.

Als Begründungen nennen die beiden Fraktionen unter anderem die derzeitige Gasknappheit. Denn, so die Verantwortlichen, der russische Angriffskrieg in der Ukraine mache überdeutlich, dass die Abhängigkeit von Lieferungen fossiler Brennstoffe einen enorm hohen Preis für die Versorgungssicherheit und Handlungsfähigkeit in München habe.

Mehr Windkraft für München?

Neben dem Ausbau von Photovoltaik will die Stadtregierung auch die Auswirkungen des neuen "Wind an Land-Gesetzes“ auf München untersuchen lassen. Die Stadtwerke und weitere Partner sollen dabei skizzieren, welche Chancen die Windkraft bieten könnte, um die regionalen Klimaziele zu erreichen.