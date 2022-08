Coole Straßen in der Stadt, weil es immer heißer wird

Damit die Hitze erträglich bleibt, sollen Wasserelemente und Bäume helfen.

2016 sind zum ersten Mal Stühle in der Innenstadt aufgestellt worden.

München - Der Sommer in München ist heiß - und voraussichtlich wird er Zukunft noch heißer. Experten vom Deutschen Wetterdienst erwarten, dass sich die Tage, an denen es mehr als 25 Grad hat, in den nächsten 20 bis 30 Jahren verdoppeln.

Mehr Schatten auf den Sommerstraßen

Die ÖDP beantragte deshalb, dass die Stadt Maßnahmen ergreifen soll, die Straßen abzukühlen - zum Beispiel durch Bäume, Sonnensegel, Trinkbrunnen und Wasserspiele. Der Stadtrat hat nun zugestimmt, dass es in Zukunft auf den Sommerstraßen in Zukunft mehr Schatten und mehr Wasserelemente geben soll. Auch für die Fußgängerzone wird das geprüft.

Neue Bäume und Trinkbrunnen?

Ein Vertreter des Baureferats erklärte: Momentan werden unter anderem 2.500 Standorte für neue Baumpflanzungen geprüft. Auch viele Vorschläge für Trinkbrunnen gebe es, die nun abgearbeitet werden.

Es gibt bereits mehr Stühle

Bereits umgesetzt ist ein Antrag der SPD-Fraktion: Diese hatte gefordert, dass die Sitzgelegenheiten in der Fußgängerzone, die während Corona abgebaut wurden, wieder aufgestellt werden. Inzwischen stehen 280 weitere Stühle.