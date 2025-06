Am 14. und 15. Juni feiert München den 867. Stadtgeburtstag. Zu diesem Anlass ist in der Altstadt am Wochenende einiges geboten. Allerdings hat das Fest auch Auswirkungen auf einige Buslinien.

Am 14. und 15. Juni 2025 feiert München seinen 867. Geburtstag mit zahlreichen Events in der Altstadt.

An diesem Wochenende feiert München unter dem Motto "Glanz, Gloria und Genuss" seinen 867. Geburtstag und begeht diesen zwischen Wittelsbacherplatz, Odeonsplatz und Sendlinger Straße mit einer Erlebnismeile und zahlreichen Events. Geboten werden unter anderem Live-Musik und Tanz auf mehreren Bühnen, Informationen und Aktionen, Biergarten, Riesenrad, Volksfestgaudi, Handwerkerdorf und Kunsthandwerkermarkt, Familienprogramm und Stadtführungen.

München feiert seinen 867. Geburtstag – das ist am Wochenende in der Altstadt los

Los geht die Stadtsause am Samstag um 10.30 Uhr, um 11.15 Uhr erfolgt auf dem Marienplatz die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Dominik Krause.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Die Hauptbühne findet man auf dem Marienplatz. Am Samstag von 10.30 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 21 Uhr, gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Bands und Auftritten. Der große Biergarten vor dem Rathaus lädt zum Verweilen, Zuhören und Mitfeiern ein. Beim Frühschoppen am Sonntag gibt es zwischen 11 und 12 Uhr die Weißwurst für 1,50 Euro.

Die Hauptbühne steht auf dem Marienplatz, am gesamten Wochenende wird es hier zahlreiche Konzerte geben. © IMAGO/B. Lindenthaler

Volksfest auf dem Wittelsbacherplatz – Handwerkerdorf auf dem Odeonsplatz

Der Bereich vom Odeonsplatz bis zum Wittelsbacherplatz verwandelt sich zum Volksfest mit zahlreichen Fahrgeschäften und Schmankerl-Buden. Highlight ist das 50 Meter hohe Riesenrad auf dem Wittelsbacherplatz. Davor findet sich eine riesige Open-Air-Tanzfläche. Gefeiert werden kann am Samstag von 10.30 Uhr bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 21.30 Uhr.

Auf dem Odeonsplatz findet man das Handwerkerdorf. In Schauwerkstätten zeigen Handwerker und Handwerkerinnen sowie Auszubildende von 15 Innungen ihr Können. Offizielle Eröffnung ist am Samstag ab 13 Uhr. Besucher können an vielen Ständen selbst aktiv werden. Vom Hobeln über das Schmieden, der farbigen Gestaltung bis zum Federkielsticken und Weben gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Schulabgänger können sich an den Hütten über offene Ausbildungs- und Praktikumsplätze informieren. Folgende Innungen sind im Handwerkerdorf vertreten: Dachdecker, Gold- und Silberschmiede, Maurer, Glaser, Maler und Lackierer, Metallbauer, Elektriker, Textilgestalter, Parkett- und Fußbodentechniker, Steinmetze, Schreiner, Raumausstatter und Sattler, Metzger, Kaminkehrer und Zimmerer.

Im Handwerkerdorf auf dem Odeonsplatz informieren 15 verschiedene Innungen über ihr Handwerk und laden zum aktiven Mitmachen ein. © IMAGO/B. Lindenthaler

Auf dem Rindermarkt geht es irisch zu

Irish-Bayrisch geht es auf dem Rindermarkt zu. Bei einem gemischten Programm mit bayerischen Musikanten und irischen Folksongs kann gesungen, getanzt und gefeiert werden. Höhepunkt ist der Auftritt der Gruppe Cailíní Lua (Samstag, ab 15.30 Uhr) – gefeiert als die "New Queens of Irish Folkmusic". Direkt aus Irland reisen sie erstmals nach München. Und für das leibliche Wohl gibt es bayerische und irische Schmankerl sowie Bierspezialitäten aus beiden Regionen. Gefeiert wird am Samstag von 10.30 Uhr bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 22 Uhr.

Auf dem Kunsthandwerkmarkt (Sa. 10.30 bis 22 Uhr und So. 11 bis 20.30 Uhr) präsentieren in der Fußgängerzone (vom Wittelsbacherplatz über Residenzstraße, Theatiner- und Weinstraße bis hinein zum Schwerpunkt in der Sendlinger Straße) über 100 Künstlerinnen und Kunsthandwerker aus Oberbayern ihre handgefertigten Objekte, Skulpturen und Gebrauchsgegenstände. Am Ende des Marktes am Sendlinger Tor lädt eine Ruheinsel mit Liegestühlen zum Verweilen ein.

Produktköniginnen und Drag Queens auf dem Marienplatz

Königlich wird es am Marienplatz. Im überdachten Loungebereich geben sich allerlei "königliche Hoheiten" die Ehre. An beiden Tagen laden Produktköniginnen aus den bayerischen Regionen, und nicht zuletzt Drag Queens um Vicky Voyage, zu Spezial-Talks und Autogrammstunden für Fans ein. Und am Sonntag um 15 Uhr taucht das königliche Paar Ludwig I. und Therese bei der Verlosung von Tischen auf der Wiesn auf.

Für Kinder gibt es an beiden Tagen zahlreiche Aktionen, ein historisches Kinderprogramm im Alten Hof und auf dem Odeonsplatz ein Kinderparadies.

Auf dem Odeonsplatz findet man auch das Kinderparadies mit einem Kettenkarussell. © IMAGO/B. Lindenthaler

Und wer noch etwas über München lernen möchte, kann an den kostenlosen Stadtführungen teilnehmen. Auf der Erlebnismeile informieren Münchner Vereine sowie städtische Referate über ihre Angebote und Aktivitäten. Auch die beliebten Tanzkurse im Rathaus sind wieder im Angebot – eine Gelegenheit, Tradition hautnah zu erleben und selbst mitzutanzen.

Wegen Stadtfest: Einige Buslinien müssen umgeleitet oder verkürzt werden

Wegen des Stadtgründungsfestes kommt es im Bereich Odeonsplatz/Ludwigstraße am Wochenende zu Umleitungen bzw. Verkürzungen bei einigen Buslinien.

Die Buslinie 100 kann die Haltestellen Odeonsplatz in beiden Richtungen und die Haltestelle Von-der-Tann-Straße in Richtung Odeonsplatz, nicht bedienen. Die Haltestelle Von-der-Tann-Straße ist in Richtung Ostbahnhof in die Von-der-Tann-Straße (Einsatzwagenhaltestelle) verlegt.

Die Buslinie 153 beginnt bzw. endet an der Haltestelle Universität, die Haltestellen Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen. Zwischen Universität und Odeonsplatz können U3 und U6 genutzt werden.

Die Nachtlinien N40, N41, N45 werden in beiden Richtungen, zwischen Universität und Maximiliansplatz, über den Oskar-von-Miller-Ring umgeleitet und können somit die Haltestellen Odeonsplatz, Von-der-Tann-Straße (nur in Richtung Stadtmitte) nicht bedienen.

Münchner Stadtgründungsfest: Spielt das Wetter mit?

Der Samstag verwöhnt die Münchner mit bestem Sommerwetter. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen bis 30 Grad laden geradezu zum Stadtgründungsfest ein – aber Sonnenschutz nicht vergessen. Auch der Sonntag beginnt noch mit viel Sonne, für den Nachmittag und Abend sind dann aber bei Temperaturen bis 32 Grad Hitzegewitter möglich.