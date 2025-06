Der Sommer ist da und in München startet damit auch wieder die Open-Air-Kino-Saison. An zahlreichen Orten kann man in den nächsten Monaten wieder Blockbuster auf der großen Leinwand unter freiem Himmel genießen. Die AZ hat Infos zu Öffnungszeiten, Tickets, Anfahrt und mehr.

An einem lauen Sommerabend zieht es die Menschen eher selten in einen dunklen Kinosaal. Wer aber dennoch nicht auf Filmgenuss verzichten möchte, kann es sich in einem der zahlreichen Open-Air-Kinos in München gemütlich machen. Die AZ zeigt Ihnen, wo in diesem Sommer in der Stadt oder in der Umgebung Kinofilme auch unter freiem Himmel zu sehen sind.

Open-Air-Kinos in München und Umgebung

Kino am Olympiasee Den Startschuss für die Münchner Open-Air-Kino-Saison gibt es 2025 im Olympiapark. Seit dem 15. Mai findet dort bereits zum 17. Mal das Event Kino am Olympiasee statt. An 120 Spieltagen werden rund 350 Vorführungen geboten, darunter auch zahlreiche Filme in der Originalversion. Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden Spielzeiten: 15. Mai bis 13. September 2025. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag ab 17:30 Uhr, Freitag ab 15:00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage ab 13:00 Uhr Tickets: Tickets gibt es nur online, vor Ort gibt es keine Abendkasse. Tickets gibt es in den Kategorien Olympic Lounge (überdacht), Love-Seat (im 2er-Pack buchbar), Liegestuhl Parkett, Liegestuhl Rang und Picknick-Kino. Adresse: Freifläche der Olympia-Schwimmhalle, Coubertinplatz 1 Anfahrt: U3 Olympiapark oder Bus 173 Eissportstadion Website: Besonderheiten: Es gibt Vorabend- und Abendvorstellungen. Kino am Olympiasee ist bargeldlos. Neben Kinofilmen sind am Olympiasee heuer auch Comedy-Shows mit Michael Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club, Poetry Slams von Großmeister Ko Bylanzky, das Bayerische Outdoor Film Festival mit Andi Prielmaier und unterhaltsame Podcast Shows geplant.

Zudem gibt es beim Champions-League-Finale am 31. Mai sowie den Spielen in der Nations-League-Endrunde ein Public Viewing mit Übertragung der Partien auf der großen Leinwand.

Kino, Mond und Sterne auf der Seebühne im Westpark Zum 30. Mal heißt es 2025 im Westpark "Die besten Nächte des Jahres". An über 80 Abenden werden auf der Seebühne Blockbuster und Previews über die Kinoleinwand laufen. Auch Premieren mit Ehrengästen wird es wieder geben. Spielzeiten: 19. Juni bis 13. September 2025 Öffnungszeiten: Juni & Juli: ab 20:00 Uhr, August: ab 19:30 Uhr, September: ab 19:00 Uhr Tickets: Gibt es online , Restkarten an der Abendkasse Adresse: Seebühne im Westpark Anfahrt: U-Bahn: U6 (Westpark), Tram: 18 (Stegener Weg), Bus: 51 & 63 (Ammerseestraße & Hinterbärenbadstraße) Website: Besonderheiten: Eigene Speisen dürfen mitgebracht werden, eigene Getränke nicht (Biergartenprinzip)

Kinoliebe Summerfestival am Königsplatz Auch 2025 gibt es wieder Open-Air-Kino-Spaß am Königsplatz, dafür wird diese außergewöhnliche Location für knapp zwei Wochen für den Verkehr gesperrt. Spielzeiten: 9. Juli bis 20. Juli 2025 Öffnungszeiten: Foodtruck-Biergarten: ab 16:00 Uhr, Family Mini-Kino: 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Einlass Hauptfilm: 20:00 Uhr, Projektionsstart: 21:30 Uhr Tickets: Gibt es online auf der Website Adresse: Königsplatz Anfahrt: U2 & U8 (Königsplatz), Tram: 27, 28 & N27 (Karolinenplatz), Bus: 58 & 100 (Königsplatz) Website: Besonderheiten: Es gibt einen Foodtruck-Biergarten und eine Cocktail-Bar, zudem sind Live-Events wie Stand-up-Comedy oder Podcast-Abende und einiges mehr.

Open-Air-Kino am Starnberger Seebad Filmgenuss pur unterm Sternenhimmel. Laue Sommerabende direkt am See, ein Liegestuhl, ein Getränk in der Hand, dazu eine große Leinwand mit einem wunderbaren Filmprogramm, das ist im August das Open-Air-Kino am Starnberger Seebad. Spielzeiten: 5. bis 17. August 2025 Öffnungszeiten: ab 20:15 Uhr Tickets: Sind an der Abendkasse erhältlich Adresse: Strandbadstr. 17 Anfahrt: Regionalbahn: RB6, RB65 & RB66 (Starnberg), S6 (Starnberg), Bus: 904, 961 & X970 (Starnberg, Landratsamt / Seebad) Website: Besonderheiten: Es gibt Stände mit Snacks und Getränken, zudem soll es auch Konzerte geben.

Open-Air-Hinterhofkino am Bürgerhaus Unterföhring Ende August können Cineasten in Unterföhring an vier Abenden im Bürgerhaus-Hinterhof einen entspannten Kinoabend unter freiem Himmel genießen. Spielzeiten: 21. bis 24. August Öffnungszeiten: ab 20:30 Uhr Tickets: Sind an der Abendkasse erhältlich Adresse: Münchner Straße 65 Anfahrt: S 8 Unterföhring Website: Besonderheiten: Es gibt Stände mit Snacks und Getränken, zudem soll es auch Konzerte geben.

Pop-up-Sommerkino der HFF Nach einjähriger Pause soll wieder das Pop-up-Sommerkino im Innenhof der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) 2025 stattfinden. Filmfreunde können sich auf bayerische Schmankerl, Sportfilme, Filme aus anderen Kulturkreisen, studentische Kurzfilmreihen und Filme mit gesellschaftspolitischem Anspruch freuen. Adresse: Bernd-Eichinger-Platz 1 / Gabelsbergerstraße 35 Anfahrt: U2 Königsplatz, Tram 27 und 28 Karolinenplatz oder Bus 58 oder 100 Pinakotheken Weitere Infos gibt es, sobald feststeht.

Karte: Open-Air-Kinos in München und Umgebung