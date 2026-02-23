Seit 30 Jahren verwandelt der St. Patrick’s Day München in ein Meer aus Grün: Tausende feiern irisch-bayerische Freundschaft, Musik und Bier – die Organisatoren blicken in die Zukunft und suchen jungen Nachwuchs für Parade und Festival.

V.l.: Wolfgang Schramm alias St. Patrick, OB Dieter Reiter (SPD) und der dreifache ESC-Gewinner und München-Freund Johnny Logan auf der Pressekonferenz zum diesjährigen St. Patrick’s Day. Zum 30. Jubiläum haben die Organisatoren Dieter Reiter einen grünen Pullover geschenkt.

Im Jahr 1996 organisierte der Deutsch-Irische Freundeskreis Bayern zum ersten Mal die große Parade zum St. Patrick’s Day in München. "Damals hatten wir eine Erlaubnis für 300 Menschen. Gekommen sind 3000", erzählt Frank McLynn, Präsident des Vereins, der AZ.

Obwohl die irische Community in München relativ klein ist, ging es danach immer weiter aufwärts. Bis zu 50.000 Menschen waren in den letzten Jahren dabei, färbten die Innenstadt mit ihren Hüten, Jacken und Pullovern grün und feierten mit den vielen irischen Musik- und Tanzgruppen auf den Straßen und in den Pubs.

Paul Daly vom Kilian’s Pub freut sich jedes Jahr aufs Neue darauf und dankt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der Stadt München für die finanzielle Unterstützung. Die soll es auch in Zukunft weitergeben, verspricht der OB.

Frank McLynn ist einer der Organisatoren der ersten Stunde. © Daniel Loeper

"Mein Traum: Eine Städtepartnerschaft"

Reiter, selbst erklärter Irland-Fan, wird auch in diesem Jahr wieder in der Kutsche auf der Parade am 15. März mitfahren und mit der Band von Paul Daly ein paar Songs zum Besten geben. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft. Auch die Städte Dublin und München verbindet viel, findet Daly: Die schöne Landschaft rund um die Stadt, die Kultur und natürlich das Bier. "Mein Traum wäre eine Städtepartnerschaft", sagt Daly.

Da muss ihn Reiter aber enttäuschen. München habe bereits acht Partnerstädte. "Wir hätten 50 Angebote für weitere Partnerstädte", sagt der OB. Diese zu pflegen, dafür fehlen die Kapazitäten. Immerhin hat im Jahr 2024 ein irisches Generalkonsulat in München eröffnet. "Irish-bayerisch, das passt einfach", findet auch der Referent für Arbeit und Wirtschaft Christian Scharpf (SPD). Der Münchner St. Patrick’s Day sei eine der größten Paraden dieser Art in Europa. Umso trauriger sei er, dass er in diesem Jahr nicht dabei sein könne, wenn am 15. März knapp 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 60 Gruppen von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz ziehen.

Gesucht: Nachwuchs und neuer St. Patrick

Der irische Sänger Johnny Logan feiert seit Jahren die bayerisch-irische Freundschaft und lebt sogar teilweise in München. Wegen der Arbeit an einem Album muss allerdings auch er diesen St. Patrick’s Day vermutlich aussetzen. Dafür hat Wolfgang Schramm zugesagt, wieder in die Rolle des Bischofs St. Patrick zu schlüpfen. Es könnte das letzte Mal sein, verkündet der Bayer mit dem weißen Bart. Immerhin sei er inzwischen älter als der echte St. Patrick geworden ist. "Das sagt er schon seit Jahren", sagt Paul Daly und lacht. Aber er werde einmal Ausschau halten.

Dudelsack-Spieler auf dem Münchner St. Patrick’s Day im vergangenen Jahr. © Daniel Loeper

Immerhin müsse es ein Mann sein, der sich innerhalb eines Jahres einen langen weißen Bart wachsen lassen kann.

Überhaupt appelliert Daly an den Nachwuchs. Viele der Organisatoren seien vom ersten Tag an dabei. Zwar mit viel Elan, "„aber damit der St. Patrick’s Day in München auch noch sein 50. Jubiläum feiern kann, brauchen wir junge Leute, die ihn mitgestalten."

Vielleicht finden diese sich ja schon auf dem kommenden St. Patrick’s Day. Bei einem Glas Guinness und Fish and Chips auf dem Odeonsplatz oder einem Glas Whiskey im Pub kann man gar nicht anders, als Freundschaften fürs Leben zu schließen.