SPD will mehr Bademöglichkeiten schaffen – für die Stadt wird das schwierig

Das Rathaus will bei künftigen Umbauten der SWM-Bäder prüfen, ob eine Erweiterung möglich ist. Danach sieht es aktuell nur in einem Fall aus.

München – Die Einwohnerzahl in München wächst stetig, die Einrichtungen der Landeshauptstadt für ihre Bürger wachsen jedoch nicht ähnlich schnell mit. Das gilt auch für die Bäder der Stadtwerke München (SWM). Vor diesem Hintergrund haben sich Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion in einem Antrag für mehr Bademöglichkeiten in München ausgesprochen.

Die Antwort aus dem zuständigen Referat für Arbeit und Wirtschaft ist eindeutig: Die maximale Kapazität der kleineren Hallenbäder sei nahezu erreicht. Zudem sei eine Erweiterung der Bäder nicht möglich, da das Umfeld der jeweiligen Grundstücke in der Regel bebaut sei.

SWM-Bäder: Kapazitätserhöhung werden nach Möglichkeit umgesetzt

Jedoch werde bei jeder Sanierung geprüft, ob Kapazitätserhöhungen möglich sind und diese dann nach Möglichkeit umgesetzt werden, heißt es aus dem Rathaus weiter. Aktuell sind zwei Umbauten geplant: Das Bad Georgenschwaige wird zu einem Naturbad und auch noch in diesem Jahr beginnen die Arbeiten am Hallenbad Forstenried. Dort werde eine "Kapazitätserhöhung untersucht und nach Möglichkeit auch umgesetzt".