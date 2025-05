Der als TV-Anwalt bekannt gewordene SPD-Stadtrat in München, Christian Vorländer, legt sein Mandat nieder. Auf ihn wartet ein Spitzenjob als IAA-Verantwortlicher in der Messe.

Archivbild: Christian Vorländer (SPD) gehörte seit 2014 dem Münchner Stadtrat an. Jetzt wechselt er in die Messe.

2009 und 2013 versuchte er, als Direktkandidat für die SPD im Münchner Süden in den Bundestag einzuziehen. 2022 wollte der Mann, dessen Gesicht einst als TV-Anwalt in Richter Alexander Hold bundesweit bekannt wurde, gerne München-Parteichef werden.

Christian Vorländer legt Mandat nieder: Neuer Job in der Messe

Am Ende blieb Christian Vorländer eher in der zweiten Reihe. Aber öffentlich sehr präsent, etwa, weil er die Sicherheitspolitik in der Rathaus-SPD verantwortete, viel in der Stadt und auf Terminen unterwegs war. Politisch setzte er sich auch viel für die LGBTIQ-Politik und für den interreligiösen Dialog ein und war auch viele Jahre eines der Gesichter von "München ist bunt" im Kampf gegen rechte Umtriebe in der Stadt. Nun ist Schluss – zumindest mit der parteipolitischen Arbeit im Stadtrat, dem der heute 52-Jährige seit 2014 angehörte.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Vorländer wird Bereichsleiter für Mobility

Wie die Messe mitteilt, übernimmt er dort als Bereichsleiter die Mobilität und ist für die IAA zuständig. „Wir freuen uns sehr, Christian Vorländer für den wichtigen Geschäftsbereich Mobility gewonnen zu haben. Er zeichnet sich durch seine versierten juristischen und politischen Kompetenzen und Erfahrungen aus und wir werden von seinem Netzwerk, seinem Kommunikationsgeschick sowie seinem Wissen profitieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, werden die beiden Geschäftsführer der Messe München, Stefan Rummel und Reinhard Pfeiffer zitiert. Vorländer soll in seiner neuen Funktion direkt an Co-CEO Stefan Rummel berichten.

Sein Stadtratsmandat legt er nieder. In einer Mitteilung seiner bisherigen Fraktion heißt es, seine neue Aufhabe sei "mit der ehrenamtlichen Stadtrasarbeit nicht zu vereinbaren". SPD-Fraktionschef Christian Köning würdigt Vorländers „unermüdliche Präsenz in der Stadtgesellschaft“. Fraktionschefin Anne Hübner sagte: "Christian war immer für ein Gespräch verfügbar. Mit seiner beruflichen Weiterentwicklung geht uns ein erfahrener Sicherheits- und Wirtschaftspolitiker verloren."

Harte Kritik aus der Opposition: "fragwürdig"

Aus der Opposition gibt es andere Töne. Linken-Chef Stefan Jagel sagt, es bleibe „fragwürdig, wie die SPD ihre Leute an die Fleischtöpfe bringt“. Als Mobilitätsexperte sei Vorländer im Stadtrat „wahrlich nicht aufgefallen“. Vorländer selbst teilte mit, er verlasse "die aktive Politik mit mindestens einem weinenden Auge", aber freue sich nun auf die neue Herausforderung.