SPD ist für Klinik an der Isar - sieht aber einiges noch kritisch

Die Fraktion im Bezirksausschuss Thalkirchen sieht aber vieles noch kritisch.

München - Grundsätzlich begrüße man den Plan, an der Isar eine neue Klinik zu errichten, und dort auch Wohnungen zur bauen. Dennoch - die SPD-Fraktion im Bezirksausschuss hat einige Fragen an die Bauherren und sieht manchen Plan auch noch sehr kritisch.

Höhe der Gebäude sorgt für Kritik

Gerade die Höhe der Gebäude will die Fraktion scharf beobachten: "Eine Hochhaus-Skyline an der Isar wurde in der Diskussion in der Stadtgestaltungskommission seinerzeit mit Recht abgelehnt", so die Genossen in einer Stellungnahme. "Der Vortrag der Investoren damals ließ aber durchblicken, dass das ein Ziel sein sollte." Das lehne man aber "vehement" ab.

Die Wohnbebauung wird zwar gelobt, aber müsse gut geregelt sein, so die Partei. "Die Nutzung aller Wohnungen durch Klinikpersonal muss sichergestellt werden, vielleicht durch einen städtebaulichen Vertrag." Eine Umwandlung frei finanzierter Wohnungen in Eigentumswohnungen muss verhindert werden.

Der Bau in Thalkirchen muss also noch einige Hürden nehmen, bevor am Isarkanal gebaut werden kann.