Fest eingeplant: 2.500 neue Wohnungen in München

Neuer Wohnraum für die Münchner: Der Planungsausschuss hat nun den Bau von 2.500 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet beschlossen.

München - Der Planungsausschuss hat am Mittwoch mehrere Wohnbau-Projekte auf den Weg gebracht – mit mehr als 2.500 neuen Wohnungen.

Perlach: Stephensonplatz soll neu gestaltet werden

Beschlossen wurden 170 Wohnungen in der Maxvorstadt, 660 in Fürstenried West, etwa 1.500 an der Heltauer Straße in Trudering, mindestens 100 in Perlach und eine Neugestaltung und Aufwertung des Stephensonplatzes in Perlach.

Durch die Sozialgerechte Bodennutzung (Sobon) habe die Rathauskoalition sichergestellt, dass auf den Grundstücken ein hoher Anteil an Wohnungen entsteht, den sich auch Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen leisten können, teilt die Rathaus-SPD mit.

Geförderte Wohnungen "in ökologischer, ressourcenschonender Bauweise"

Jährlich sollen in München 4.000 geförderte und preisgedämpfte Wohneinheiten entstehen. Gleichzeitig aber, so die SPD-Volt-Fraktion, sollen "lebenswerte Viertel entstehen mit hoher Aufenthaltsqualität, Erholungsflächen und in ökologischer, ressourcenschonender Bauweise". Daher seien Kitas, Schulen, Nahversorgung und soziale Treffpunkte eingeplant.