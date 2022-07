2.000 Wohnungen für Ludwigsfeld

Die Siedlung im Norden der Stadt wird verdichtet. Das Grün soll erhalten werden.

Feldmoching-Hasenbergl - Bis zu 2.000 neue Wohnungen könnten in der Siedlung Ludwigsfeld in Feldmoching-Hasenbergl entstehen. So geht es aus dem Strukturkonzept hervor, das der Stadtrat gestern im Planungsausschuss beschlossen hat.

Schon 2019 wurde für das 32 Hektar große Areal eine grobe Strukturskizze erstellt. Danach wurde die Öffentlichkeit immer wieder in die Planungen einbezogen.

Ein Schild weist zur Siedlung Ludwigsfeld. © Foto: est

Münchner Flächen aktuell unbebaut

Ein Teil der Flächen gehört der Stadt München. Sie sind aktuell unbebaut und sollen für bezahlbaren Wohnraum genutzt werden. Die restlichen Flächen befinden sich in Privateigentum. Doch auch auf diesen wird es günstigeren Wohnraum geben. Denn die Stadt wird dort die Richtlinien der Sozialgerechten Bodennutzung anwenden. Diese verpflichten Bauherren zu einem gewissen Prozentsatz geförderten Wohnraum zu schaffen.

Ein weiteres Ziel ist, dort mehr Grün zu schaffen und den alten Baumbestand zu erhalten.