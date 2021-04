Sonderimpfaktion für alle in München - wenn AstraZeneca übrig bleibt

Allerdings sollen die Dosen nur abgegeben werden, sofern von dem Impfstoff genug übrig ist. Details muss die Stadt noch klären - bei der CSU ist man schon ungeduldig.

Ab Montag wird Astrazeneca nur noch in Arztpraxen und nicht mehr in den Impfzentren verimpft. (Symbolbild)

München - Zwischenzeitlich sei sogar die Telefonanlage ausgefallen. Denn 155.000 Menschen hätten innerhalb einer Stunde beim Augsburger Landratsamt angerufen, als klar war, dass es dort extra eine Impfaktion mit AstraZeneca geben soll. So berichtete es der Bayerische Rundfunk.

Anfang nächster Woche könnten auch die Telefonleitungen in München an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Denn wenn etwas von dem AstraZeneca-Impfstoff übrig bleibt, soll es auch in München eine solche Aktion geben. Das teilte das Gesundheitsreferat auf eine Anfrage der AZ mit.

AstraZeneca wird ab Montag nur noch in Arztpraxen verimpft

Zahlreiche Kommunen von Oberfranken bis in die Oberpfalz werden schon dieses Wochenende Impfaktionen durchführen. Hintergrund ist, dass ab Montag AstraZeneca nur noch in Arztpraxen und nicht mehr in den Impfzentren verwendet wird.

Konkret geplant ist in München eine solche Aktion aber noch nicht. Um möglichst viel AstraZeneca zu verimpfen, seien die Kapazitäten im Impfzentrum erhöht worden, heißt es vom Gesundheitsreferat. Sollte dann noch weiterer Impfstoff zur Verfügung stehen, werde dieser im Rahmen einer Sonderaktion verimpft. Wann diese Aktion stattfinden könnte und wer sich dafür anmelden kann, steht also noch nicht fest.

Die CSU hatte die Stadt am Freitag dazu aufgefordert, so wie Passau oder Bayreuth bereits am Wochenende eine Impfaktion für Menschen über 60 Jahren durchzuführen.

"München sollte dem guten Beispiel folgen und keine Zeit verlieren", sagt Hans Theiss von der CSU, der selbst als Arzt arbeitet. Angesichts des Erfolgs in anderen Städten, befürwortet auch die Fraktionsvorsitzende der SPD, Anne Hübner, diese Idee.