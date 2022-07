Sommerferien-Zeit ist Baustellen-Zeit: Hier wird in München jetzt gebaut

Die AZ zeigt, wo ab dieser Woche Staus drohen – und für wie lange.

An verschiedenen Orten in München wir derzeit gebaut. (Symbolbild)

München - Im Sommer wird gebaut. Irgendwie stimmig, weil viele Pendler im Urlaub sind. Andererseits kann die Tradition auch nerven, weil von Montag an so viele Einzel-Baustellen wie das ganze Jahr nicht die daheimgebliebenen Autofahrer nerven. Die AZ gibt einen Überblick über neue Baustellen:

Balanstraße: Wegen Brückenbauarbeiten ist die Balanstraße von Montag bis Freitag und dann wieder vom 16. bis zum 2. August zwischen St.-Cajetan-Straße und Orleansstraße komplett gesperrt. Auch auf anderen Abschnitten der Balanstraße gibt es im Lauf des Augusts vorübergehend Einschränkungen.

Denninger Straße/Daphnestraße: Ab Mittwoch und bis zum 22. August ist auf der Denninger Straße zwischen Arabella- und Vollmannstraße stets nur eine Fahrtrichtung befahrbar. Die Durchfahrt von der Daphnestraße in die Denninger Straße ist für den Autoverkehr gar nicht möglich. Eine Ausnahme gilt für MVG-Busse.

Milbertshofener Straße: Von Montag an bis zum 19. August wird die Milbertshofener Straße zwischen der Abtstraße und der Leopoldstraße für den Autoverkehr in Richtung Osten nur noch einspurig befahrbar sein. Achtung: Laut Stadt wird die Durchfahrt von der Abtstraße und Bad-Soden-Straße in die Milbertshofener Straße für Autos phasenweise gar nicht mehr möglich sein.

Bundesstraße B2 in Pasing: Den ganzen August und September gibt es auf der Josef-Felder-Straße Höhe Pasing Bahnhof stadtauswärts nur noch eine Autospur. Grund: die Vorbereitung für den U-Bahn-Bau Richtung Freiham.

Bodenseestraße (Freiham): Bis zum 19. August nur noch eine Fahrspur je Richtung Höhe Hans-Steinkohl-Straße.

Altenburgstraße in Aubing: Die Bushaltestelle Altenburgstraße wird ab Montag barrierefrei umgebaut. Bis 9. September gibt es daher auf dem Abschnitt Einbahnregelungen. Wartezeiten müssen eingeplant werden!

Goteboldstraße in Untermenzing: Wenigstens die Fußgänger können die Straße normal weiter nutzen. Für alle anderen wird es ab Montag und bis 12. September umständlich. Zwischen der Lochhausener Straße und der Auenbruggerstraße gibt es immer wieder abschnittsweise Sperrungen für den Auto- und Radverkehr.

Dachauer Straße/Karlsfelder Straße: Normalerweise gibt es hier zwei Fahrspuren je Richtung, in diesen Sommerferien aber nur eine. Grund: eine Fahrbahnsanierung.

Brücke über die A96: Bis zum 9. September verbleiben in der Waldwiesenstraße für den Autoverkehr nur zwei Fahrspuren je Richtung. Eine Fahrspur entfällt, die Stadt weist aber darauf hin, dass zumindest die Auf- und Abfahrmöglichkeiten zur Autobahn erhalten bleiben. Der Grund für die Einschränkungen: Die Stadt baut eine zusätzliche Abbiegespur Richtung Autobahn. Anschließend soll von der Autobahn GmbH auch die Brücke selbst saniert werden.

Grünwalder Straße/Geiselgasteigstraße/Wettersteinplatz: In Harlaching und in Grünwald erneuert die MVG Tramgleise und Haltestellen. Deshalb kommt es in den nächsten Wochen immer wieder zu Einschränkungen. Zum Beispiel wird auf der Geiselgasteigstraße tagsüber an einer Engstelle eine zusätzliche Ampel eingerichtet. Radler müssen teils auf die Autospuren ausweichen, weil der Radweg gesperrt wird. Auf der Seybothstraße wird es Einbahnregelungen geben.