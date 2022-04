Softair-Gewehr und Flaschenwurf: Großeinsätze für die Münchner Polizei

Zwei Großeinsätze haben die Polizei am Montagnachmittag auf Trab gehalten: ein vermeintliches Gewehr in einem Wohnhaus und ein Streit mit einem Obdachlosen am Sendlinger-Tor-Platz.

26. April 2022 - 14:23 Uhr | AZ

Ein täuschend echt aussehendes Softair-Gewehr hat am Montag die Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolbild © imago/Panthermedia