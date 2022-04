Aufbruchsserie an Zigarettenautomaten: Zwei 21-Jährige auf frischer Tat ertappt

Zwei junge Männer wurden in Moosach bei dem Versuch gestellt, einen Zigarettenautomaten zu knacken. Die Polizei geht davon aus, dass es nicht nur um diesen einen ging – und nahm die beiden fest.

München - Zwölf Aufbrüche an Zigarettenautomaten konnten nun möglicherweise aufgeklärt werden, meldet die Münchner Polizei am Sonntag.

Seit Mitte März 2022 waren rund um das Polizeipräsidium, im Stadtgebiet und im Landkreis München vermehrt Automaten geknackt worden.

Zigarettenautomat aufgebrochen: Schweres Werkzeug überführt Tatverdächtige

Der Ablauf war dabei immer ähnlich, sodass die Taten einander zugeordnet werden konnten: Die Täter verwendeten schweres Werkzeug und wandten immer dieselbe Technik an. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigaretten.

Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro

Jetzt hat die Polizei zwei 21-jährige Tatverdächtige festgenommen, die sich am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr in Moosach an einem Automaten zu schaffen machten.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der jungen Männer konnten Beweismittel sichergestellt werden, die nach Polizeiangaben einen Zusammenhang zu den anderen Vergehen bestätigen können. Am Sonntag wurden beide einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei ermittelt.