Söder mit bewegenden Worten an Aiwangers Familie: "Dürft stolz sein auf euren Vater"

So plötzlich der Tod von Hubert Aiwanger kam, so groß ist auch die Anteilnahme. Beim Trauerakt für den Politiker ist die Frauenkirche voll besetzt – viele der etwa 1000 Besucher erscheinen in Tracht.

Sven Hoppe (dpa POOL) 9 In der Frauenkirche liegt auch ein Kondolenzbuch auf einem Tisch.

Sven Hoppe (dpa POOL) 9 Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, leitet in der Frauenkirche ein Pontifikalrequiem für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Tanja Schweiger (Freie Wähler), Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger und Landrätin des Landkreises Regensburg, nimmt am Trauerstaatsakt zusammen mit den hinterbliebenen gemeinsamen Kindern teil.

Sven Hoppe (dpa POOL) 9 Tanja Schweiger (Freie Wähler), Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger und Landrätin des Landkreises Regensburg, nimmt am Trauerstaatsakt zusammen mit den hinterbliebenen gemeinsamen Kindern teil.

Zehn Tage nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger nimmt Bayern in der Münchner Frauenkirche Abschied von dem langjährigen Wirtschaftsminister. Mehr als 1.000 Trauergäste – viele davon in Tracht – erwiesen ihm die letzte Ehre. Neben einem großen Porträtbild des ehemaligen Freie-Wähler-Chefs steht der Sarg umringt von sechs Bereitschaftspolizisten in die bayerischen Farben weiß und blau gehüllt.

Das Pontifikalrequiem findet unter der Leitung von Kardinal Reinhard Marx statt. Im Anschluss folgt ein Trauerstaatsakt, bei dem unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl sprechen.

Lebenspartnerin Tanja Schweiger unter den Trauergästen in München

In der ersten Reihe unter den anwesenden Gästen waren auch Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger und ihre gemeinsame Familie. Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt nach seinem Tod. Beide lernten sich 2007 kennen, als sie noch im Bankenwesen arbeitete. Aiwanger ermutigte sie zum Schritt in die Politik. Wenig später wurde daraus eine Beziehung. An die beiden gemeinsamen Söhne richtete Markus Söder bei einer Ansprache im Trauergottestdienst dann persönliche Worte: "Liebe Buben, ihr dürft stolz sein auf euren Vater".

Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident, spricht in der Frauenkirche beim Staatsakt für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister. © Sven Hoppe (dpa POOL)

Beisetzung findet in Aiwangers niederbayerischer Heimat statt

Der Freie Wähler-Chef war am Mittwoch vergangener Woche völlig überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Sein Leichnam war erst vor einigen Tagen nach Bayern zurückgekehrt. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in seiner niederbayerischen Heimat stattfinden.

Trauerstaatsakte wie für Aiwanger gibt es in Bayern nur selten und nur für besondere Persönlichkeiten. Zuletzt waren etwa die früheren Landtagspräsidenten Barbara Stamm und Alois Glück (beide CSU) mit einem Staatsakt für ihre Lebensleistung gewürdigt worden.

Neben einer Vielzahl von Gästen aus Bundes- und Landespolitik und Gesellschaft haben auch normale Bürger Zugang zur Frauenkirche - laut Erzbischöflichem Ordinariat gibt es insgesamt Platz für bis zu 1.100 Menschen. Aus Aiwangers Partei wollten viele Mitglieder mit Bussen in die bayerische Landeshauptstadt reisen. Nach dem Auszug aus der Kirche wollten auch Gebirgsschützen, Jagdhornbläser und Böllerschützen Aiwanger die letzte Ehre erweisen - auch mit mehreren Böllerschüssen.