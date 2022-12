Silvester feiern in München: Partys, Konzerte, Restaurants und mehr

Sie haben sich noch nicht darum gekümmert, was Sie am 31. Dezember unternehmen wollen? Oder Ihr ursprünglicher Plan ist geplatzt? Keine Sorge, hier ist für jeden etwas dabei – ob Party, Konzert, Restaurant oder Kirchenbesuch.

München – Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Manche haben schon von langer Hand geplant, wie sie die letzten Stunden 2022 verbringen. Andere mögen es vielleicht lieber spontaner – oder ihre ursprünglichen Pläne sind geplatzt. Für all diejenigen, die Silvester noch nichts vorhaben, hat die AZ verschiedene Ideen gesammelt.

Egal, ob es um Konzerte, Partys, ein gediegenes Essen oder eine besinnliche innere Einkehr gehen soll, hier ist für jeden und jede etwas dabei.

Für manche Veranstaltungen benötigen Sie eine Karte, vieles geht aber auch spontan – falls Sie sich erst am 31. Dezember entscheiden, das Jahr außerhalb Ihrer Wohnung begrüßen zu wollen.

Silvester-Partys: Feiern und anstoßen

Märchenbazar: Beim "Wannda Circus Silvester Open Air" werden alle Freunde der guten Laune und der Heiterkeit in eine verzauberte Märchenwelt eingeladen, um die Nacht der Nächte dort zu zelebrieren. Magische Klänge und eindrucksvolle Seilakrobaten werden die Besucher dort willkommen heißen, so die Veranstalter auf ihrer Website. Für die richtige Musik sorgt unter anderem Heimlich Knüller.

Olympia Park Süd, Spiridon-Louis-Ring 100, ab 22 Uhr, Ticket im Online-Vorverkauf 15 Euro

Märchenhaft feiern bei Wannda. © Wannda

Alte Utting: In Sendling heißt es an Silvester: Volle Fahrt voraus Richtung 2023! Auf der Alten Utting wollen die Veranstalter mit den Besuchern gemütlich in das neue Jahr schippern. Zu Hören gibt es entspannte Klänge lokaler Künstler und DJs. Auch kulinarisch wird den Gästen hier einiges geboten, mit verschiedenen Essensständen und prickelndem Prosecco. Wärmende Feuerstellen, Plätze im Freien und an Bord der Utting, sowie der beste Blick über die Dächer der Stadt machen den Silvesterabend laut Besatzung perfekt. Obacht: Eine Sitzplatzgarantie gibt es nur bei vorheriger Reservierung unter reservierung@alte-utting.de.

Lagerhausstraße 15, 20 - 4 Uhr, Ticket ca. 13 Euro im Online-Vorverkauf und an der Abendkasse

Bayerischer Hof: Mit der "Nachtschwärmer Boarding Card" kann man im Bayerischen Hof ab 22 Uhr zur ersten Party ausschwärmen. Je weiter der Abend fortschreitet, desto mehr Party-Türen werden sich laut den Veranstaltern im ganzen Haus öffnen bis überall unterschiedliche Live-Bands und DJs zu hören sind. Speisen und Getränke sind in dem Ticket nicht enthalten.

Promenadeplatz 2-6, ab 22 Uhr, Ticket an der Abendkasse in der Hotellobby 62 Euro, festliche Abendgarderobe

Feuerzangenbowle: Wer's an Silvester a bisserl gemütlicher mag und dem wilden Partyleben entkommen möchte, ist vermutlich am Isartor gut aufgehoben. Hier gibt's wie schon in den letzten Wochen die Münchner Feuerzangenbowle. Verzaubert vom hellen Licht der Flammen über dem zweieinhalb Meter breiten Kessel kann man hier das neue Jahr im einzigartigen historischen Ambiente des Isartors einläuten.

Tal 50 (am Isartor), 11 Uhr - open end

Restaurants für das Silvester-Dinner (daheim)

Mangostin: Wer sich an Silvester kulinarisch verwöhnen lassen möchte, kann im Mangostin mit etwas Glück noch einen Tisch ergattern, im Moment gibt es hier noch Plätze. Für 230 Euro kann man am Buffet, das um 20 Uhr eröffnet wird, exotische Besonderheiten wie edle Meeresfrüchte, Austern, Kaviar und Kobe Beef genießen. Für gute Stimmung sorgt ein DJ mit Dinner- und Tanzmusik. Der Jahreswechsel wird mit einem asiatischen Feuerwerk eingeläutet.

Maria-Einsiedel-Str. 2, 089 - 723 2031

Im Mangostin hat man noch Chancen auf einen Tisch. © imago sportfotodienst

Ratskeller: Wen es nicht stört, vor Ort eventuell ein bisschen zu warten, kann sein Glück im Ratskeller versuchen. Reservierungen werden dort nicht mehr angenommen und es wird vermutlich viel los sein. Eine Eintrittsgebühr gibt es nicht, Livemusik sorgt für Stimmung. Das Essen kann man von der üblichen Speisekarte auswählen.

Marienplatz 8

Bestellen & Abholen im Mangostin: Für den gelungenen Jahresendspurt zu Hause bietet das Mangostin seine Asia-Spezialitäten auch zur Abholung an. Bestellt werden muss per Mail bis zum 30.12., die Karte finden Sie online unter kuffler.de. Auf der Speisekarte stehen asiatische Gerichte wie Ente, Thai Curries und Sushi. Die Abholung ist am 31.12. zwischen 14 und 18 Uhr möglich.

Maria-Einsiedel-Str. 2

Silvester auf dem Tollwood feiern

Die Ruhe vor dem Sturm: An Silvester werden hier etwa 9000 Menschen zusammen feiern und das neue Jahr mit Blick auf die Paulskirche begrüßen. © Daniel von Loeper

Die vielen bunten Lampions und die glitzernden Diskokugeln an der Decke lassen es schon erahnen: Hier wird es bald feuchtfröhlich zugehen! Denn dieses Jahr findet auf der Theresienwiese endlich wieder die große Tollwood-Silversterparty statt. Etwa 9.000 Besucher können hier zwischen den weißen Zelten im Außenbereich, auf einer der verschiedenen Tanzflächen oder gemütlich an einem Biertisch im Essenszelt das neue Jahr willkommen heißen.

In jedem Zelt gibt es eine Bar, an der man sich Getränke kaufen kann. © Daniel von Loeper

Um Punkt zwölf heißt es hier jedoch nicht "Zündeln, was das Zeug hält", ein Feuerwerk wird es auf dem Gelände nämlich nicht geben – auch das Mitbringen von Feuerwerkskörpern ist nicht erlaubt. Stattdessen hat man auf der Theresienwiese die Möglichkeit, im Walzerschritt ins neue Jahr zu tanzen: Um Mitternacht steht der traditionelle Walzer "An der schönen blauen Donau" von Johann Strauß auf dem Programm.

Das größte Zelt auf dem Wintertollwood-Gelände: das Bazar-Zelt. © Daniel von Loeper

Wer lieber alleine tanzt und modernere Klänge bevorzugt, wird ebenfalls auf seine Kosten kommen: Im großen Partyzelt "Bazar", das circa 105 mal 45 Meter misst und somit genügend Platz für viele Tanzbegeisterte bietet, geben sich viele verschiedene Bands das Mikro in die Hand. Vom Folk-Rock über Reggae und Jazz bis hin zu Partyhits der 80er und 90er Jahre ist hier für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Außerdem kann man einen Vorgeschmack auf das neue Jahr bekommen, wenn man sich dem Handleser und dem Tarot-Kartenleger anvertraut.

Noch hängen die Scheinwerfer vor der Tanzfläche am Boden. © Daniel von Loeper

Im wesentlich kleineren "Hexenkessel"-Zelt (Durchmesser circa 30 Meter) wird ebenfalls gefeiert und getanzt, mit Livemusik und DJs. Erfahrungsgemäß wird es hier recht schnell sehr voll – es lohnt sich also, früh da zu sein.

Nach all dem Tanzen kann man schon mal Hunger bekommen, doch auch darauf ist man beim Tollwood-Festival bestens vorbereitet. Im Essenszelt "Foodplaza", das mit zahlreichen Bierbänken und -tischen ausgestattet ist, gibt es viele verschiedene Bio-Essensstände, die auch in den vergangenen Wochen während des Winterfestivals schon geöffnet waren. Hier kann man sich kleine Gerichte für rund zehn Euro holen, etwa aus der afrikanischen oder aus der thailändischen Küche.

Im Foodplaza gibt es Bio-Essensstände. © Daniel von Loeper

Mit der großen Silvesterparty endet nicht nur das Jahr 2022, sondern auch das Tollwood-Festival – der "Markt der Ideen" ist bereits seit Weihnachten geschlossen. Das Kartenkontingent für die große Silvesterparty ist begrenzt. Wer also ganz sicher dabei sein will und die langen Warteschlangen am Abend des 31. Dezember vermeiden möchte, kauft sein Ticket am besten schon im Voraus. Zum Beispiel an den Vorverkaufsstellen von Münchenticket oder an der Tollwood-Kasse selbst, die direkt gegenüber der U-Bahn-Haltestelle Theresienwiese am Eingang des Geländes zu finden ist. Die Kasse ist am 30.12. von 10 bis 21 Uhr und am 31.12. von 10 bis 2 Uhr geöffnet.

Ticket 33 Euro, ermäßigt 29 Euro, Essen und Getränke nicht inklusive, Einlass 19 Uhr, Open End. Die Silvestergala im Grand Chapiteau ist ausverkauft.

Silvester 2022 in München: Wo kann ich Feuerwerk schauen?

Olympiaberg: Er ist mit circa 60 Metern Höhe eine der größten Erhebungen Münchens und eignet sich wunderbar als Aussichtsplattform für Feuerwerkfans. Ohne Schnee (und den müssen wir am Samstag nicht einplanen) dürfte der Aufstieg nicht allzu rutschig sein. Wer oben angekommen ist, kann den Blick über ganz München genießen - sollte aber auch mit vielen anderen rechnen, denn der Olympiaberg ist ein beliebtes Ziel am Silvesterabend.

Isarbrücken: Wer es gerne mag, wenn sich die vielen bunten Feuerwerkslichter im Wasser spiegeln, ist an der Isar gut aufgehoben. Vor allem von Brücken aus kann man das Spektakel gut beobachten. An Orten wie der Wittelsbacherbrücke, Reichenbach- oder Gerner Brücke kann es erfahrungsgemäß voll werden. An der Thalkirchner Brücke sollte weniger los sein, aber auch weniger geböllert werden - aus Rücksicht vor den Tieren im Tierpark nebenan.

Friedensengel: Nicht nur an lauen Sommerabenden trifft man am Friedensengel viele Münchner an, die es sich rund um das Denkmal gemütlich machen. An Silvester entpuppte sich das goldene Engerl in der Vergangenheit bereits häufiger als beliebter Treffpunkt für den Jahreswechsel – kein Wunder bei dem schönen Blick über die Prinzregentenstraße.

Am Fuße der Bavaria: Auch ohne Rammstein-Konzert eignet sich die Theresienwiese dieses Jahr als Silvester-Location. Besonders auf den Treppen unter der Bavaria hat man einen schönen Blick – das ist allerdings kein Geheimnis und daher empfiehlt es sich, früh dort zu sein. Generell wird auf der Theresienwiese vermutlich viel los sein, da hier auch die Silvesterveranstaltung des Tollwood stattfindet.

Silvester lieber ruhig in der Kirche verbringen

Katholisch

Am Silvestertag hält der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, um 17 Uhr im Münchner Liebfrauendom die traditionelle Jahresschlusspredigt. Sie wird auch in die Jesuitenkirche St. Michael übertragen und ist im Internet als Stream verfügbar (www.erzbistum-muenchen.de/stream). Anschließend feiert im Liebfrauendom Dompropst Weihbischof Bernhard Haßlberger eine Andacht mit Musik für Bläser und Orgel. In St. Michael (Neuhauser Str. 6) spendet Kardinal Marx im Anschluss an die Übertragung seiner Jahresschlusspredigt den Pontifikalsegen, musikalisch gestaltet mit Musik für Pauke und Orgel. Anschließend findet bis Mitternacht eine Anbetung statt.

In der Bürgersaalkirche in der Altstadt (Kapellenstr. 1) findet um 17 Uhr ein Konzert mit Werken von Händel, Mozart, Lemmens, Rachmaninow und Elgar statt. Karten gibt es für 22 Euro bei der Informationsstelle Bürgersaal oder über Münchenticket.

In der Kirche St. Joseph (Josephspl. 1) in Schwabing gibt es ein kostenfreies Jahresabschlusskonzert mit Pauken, Trompeten und Orgel. Beginn ist um 19.30 Uhr.

In Altschwabing, in der Kirche St. Ursula (Kaiserpl. 1) gibt es um 22 Uhr ein Silvesterkonzert für zwei Trompeten und Orgel. Die Tickets hierfür kosten 16 Euro, der Reinerlös kommt der Sanierung der großen Steinmeyer-Orgel zugute.

Tickets gibt es hier:

Evangelisch

Pfarrer Norbert Roth hält den Jahresabschlussgottesdienst mit Beichte und Abendmahl um 18 Uhr in Sankt Matthäus (Nußbaumstraße 1). Dieser wird live im Internet übertragen: www.stmatthaeus.de.

In Sankt Lukas (Thierschstraße 28) gibt es bereits um 17 Uhr einen Silvestergottesdienst mit dem Pfarrer Steve Kennedy Henkel und Lukaskantor Tobias Frank. Um 19 Uhr gibt es hier ein Konzert unter der Leitung von Lukaskantor Tobias Frank. Der Kirchenmusikdirektor ist auch an der großen Steinmeyer-Orgel zu erleben. Der Eintritt ist frei, es wird um großzügige Spenden gebeten.

In Sankt Johannes am Preysingplatz singt um 17 Uhr der Kantatenchor. Unter anderem erklingt Jauchzet, frohlocket von Johann Sebastian Bach.

Silvester-Konzerte in München

Festliche Silvester-Matinée im Cuvilliés-Theater (Residenzstraße 1) mit Stücken von Rossini, Haydn, Mozart, Bellini, Brahms und Strauß. Beginn 11 Uhr, Karten ab 110 Euro über Münchenticket. Zum selben Preis am selben Ort kann man um 16.30 Uhr das Festkonzert an Silvester erleben. Es werden Rossini, Haydn, C. M. v. Weber, Mozart und Strauß gespielt.

Silvestergala im Herkulessaal der Residenz (Hofgartenstraße) mit Musik von Georg Friedrich Händel (Dettinger Te Deum, Feuerwerksmusik und Chöre und Arien aus Der Messias). Beginn 15 Uhr, Karten über Münchenticket ab 38 Euro.

Ebenfalls im Herkulessaal: Die Prague Royal Philharmonic unter der Leitung von Heiko Mathias Förster geben Ouvertüren, Walzer, Schnellpolkas und musikalische "Schmankerl" der Strauß-Dynastie sowie von Suppé, Hellmesberger, Offenbach und Lehár zum Besten bei der Festlichen Silvestergala, Beginn 19.30 Uhr, ab 58 Euro.

In der Allerheiligen-Hofkirche (Residenzstraße 1) gibt es ab 17 Uhr einen Operettenabend zum Jahreswechsel. Unter anderem mit Duetten aus der Lustigen Witwe von Franz Lehár. Karten ab 38 Euro. Zweite Vorstellung um 20 Uhr.

"Ready to go" ist der Titel des Konzerts des Münchner Chors "VoicesInTime". Geboten wird A-cappella-Gesang zwischen Klassik, Rock, Pop und Jazz. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr in der Hochschule für Musik und Theater (Arcisstraße 12). Karten ab 47 Euro.