Silvesternacht in München: Der MVV stockt auf

An Silvester wird es auch mal spät. Das wissen auch die Münchner Verkehrsbetriebe und haben die Fahrpläne für die Neujahrsnacht verdichtetet. Mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus kommen alle wieder sicher nach Hause — auch nach Mitternacht.

Auf die MVV ist Verlass. In der Silvesternacht sind die öffentlichen Verkehrsmittel vermehrt im Einsatz.

München - Wer Silvester nicht zuhause verbringen möchte, muss sich ums Heimkommen keine Sorgen machen. Die MVV deckt die Silvesternacht ab.

S-Bahn: 30 zusätzliche Fahrten in der Silvesternacht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führt die S-Bahn 30 zusätzliche Fahrten durch. Alle Linien befahren die jeweiligen Strecken in beide Richtungen eine Stunde länger, als an normalen Wochenenden.

Im Innenstadtbereich starten die S-Bahnen gegen 3.30 Uhr und fahren bis zu den jeweiligen Endstationen. Zusätzlich gibt es auf der Stammstrecke ab Mitternacht weitere Pendelfahrten. Zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren die S-Bahnen bis etwa 4 Uhr morgens durchgehend im 20-Minuten-Takt.

Silvester in München: Busse und Bahnen fahren im 15-/20-Minuten-Takt

Die U-Bahnen bleiben auf allen Linien die ganze Nacht über durchgehend in Betrieb. Nach Mitternacht fahren die Züge alle 20-Minuten, im Innenstadtbereich sogar teilweise im 10-Minuten-Takt. Wer zwischen Fröttmaning und Garching unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Die U6 fährt hier alle 40 Minuten.

Auch alle NachtBus- und NachtTram-Linien der MVG sind die ganze Silvesternacht im Einsatz und fahren alle 15 Minuten. Die Ausnahme bietet die Linie N80/81, die stündlich angefahren wird.