Shirin David in München 2023: Infos zu Konzert, Tickets und Anreise

Die Hamburgerin Shirin David geht zum ersten Mal auf Tour. Mit ihrem neuen Album "Bitches brauchen Rap" schaut sie dabei auch in München vorbei.

Lange Zeit mussten ihre Fans warten, doch in diesem Jahr ist es endlich soweit: Shirin David, die Queen of Deutschrap, geht mit ihrem Album "Bitches brauchen Rap" zum allerersten Mal in ihrer Karriere auf Tour.

Shirin David: Konzerttickets gibt es ab rund 46 Euro

In insgesamt zehn deutschen Städten macht sie dafür Halt – am 18. November auch in der Münchner Olympiahalle. Grund für die späte Tour sei vor allem die Corona-Pandemie gewesen, wie die 28-jährige Künstlerin erst kürzlich in der Talkshow "Late Night Berlin" erklärte.

Tickets für die Show liegen preislich zwischen 46,45 und 64,55 Euro (über und ). Einige Kategorien sind je nach Anbieter bereits ausverkauft. Bei München Ticket ist die maximale Ticketanzahl darüber hinaus auf sechs Tickets begrenzt.

Zur Anreise wird der ÖPNV empfohlen

Um 20 Uhr startet das Konzert am 18. November, um Verkehrschaos und Verspätungen zu vermeiden, wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Am besten dafür geeignet dafür sind folgende U-Bahn-, Tram- und Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring