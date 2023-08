AnnenMayKantereit 2023 live in München: Alles zu Einlass, Setlist, Vorband und Anreise

Eigentlich hätten AnnenMayKantereit bereits im April 2023 in der Olympiahalle auftreten sollen, mussten die Konzerte aber krankheitsbedingt absagen. Nun sind alle wieder fit und die Band kommt im August für zwei Live-Konzerte nach München. Die AZ hat alle Infos zum Konzert, Tickets, Anfahrt und Setlist zusammengefasst.

© Martin Lamberty/Check your Head/dpa

Henning May (l-r), Christopher Annen und Severin Kantereit haben mit ihrem neuen Album die Chartsspitze erobert. Am 10. und 11. August geben sie zwei Konzerte in der Münchner Olympiahalle.

Als Christoph Annen, Henning May und Severin Kantereit im Jahr 2011 noch als Straßenmusiker in Köln performten, konnte sich das Trio sicher nicht vorstellen, dass es schon wenige Jahre später Charterfolge und Musikpreise feiern sowie Konzerte in den größten Hallen Deutschlands geben würde.

AnnenMayKantereit – Von Straßenmusikern zu Hallenfüllern

Durch ihren eigenen YouTube-Kanal über die Grenzen Kölns hinaus bekannt geworden, kann AnnenMayKantereit im deutschsprachigen Raum mittlerweile eine große Fangemeinde ihr Eigen nennen.

2013 brachte die Band ihr erstes, damals noch selbst aufgenommenes, Album "AMK" heraus. Vier weitere Studioalben sollten seitdem folgen. Im März 2023 veröffentlichte AnnenMayKantereit ihren aktuellen Longplayer "Es ist Abend und wir sitzen bei mir".

Mit ihrem neuen Album sind AnnenMayKantereit auch wieder auf Tour in Deutschland und machen am 10. und 11. August 2023 endlich Halt in München. Eigentlich hätte die Band bereits im April in der Olympiahalle spielen sollen, musste die Konzerte allerdings krankheitsbedingt absagen.

AnnenMayKantereit holen abgesagte Konzerte in München nach

Nun werden die Kölner vier Monate später endlich im Rahmen ihrer "AnnenMayKantereit – Live 2023"-Tour in der bayerischen Landeshauptstadt auftreten und neben Songs ihres neuen Albums auch Hits wie "Pocahontas" oder "Barfuß am Klavier" zum Besten geben, getrieben von der rauchigen Stimme ihres Sängers Henning May.

Lange liegt der letzte Besuch der drei Kölner Schulfreunde und ihrer E-Bassistin Sophie Chassée nicht zurück. Im September 2022 gastierten AnnenMayKantereit als einer der umjubelten Hauptacts beim Superbloom-Festival im Münchner Olympiapark.

AnnenMayKantereit beim Superbloom Festival 2022 im Olympiapark, München. © imagoimages/Stefan M. Prager (www.imago-images.de)

AnnenMayKantereit 2023 live in München: Einlass und Beginn

AnnenMayKantereit spielen am Donnerstag, 10. August und Freitag, 11. August 2023 in der Münchner Olympiahalle. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab18.30 Uhr.

Wer spielt bei AnnenMayKantereit in München als Vorband?

AnnenMayKantereit wird bei den beiden Konzerten in der Münchner Olympiahalle von zwei Vorbands unterstützt. Am 10. August spielen die österreichischen Indie-Rocker Cari Cari im Vorprogramm. Am 11. August ist das Züricher Duo Steiner & Madlaina als Support zu hören.

Wie bekommt man Tickets für AnnenMayKantereit in München?

Für die AnnenMayKantereit-Konzerte in der Olympiahalle sind noch vereinzelt Tickets erhältlich, allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Tickets zwischen 56,95 Euro und 64,95 Euro gibt es aktuell noch über .

WICHTIG: Die Tickets der beiden verschobenen April-Konzerte sind weiterhin gültig.

Setlist: Diese Songs könnten AnnenMayKantereit in München spielen

Neben ihrem größten Hit "Pocahontas" wird es auf der "AnnenMayKantereit – Live 2023"-Tour vor allem Songs von ihrem neuen Album "Es ist Abend und wir sitzen bei mir" geben.

Laut setlist.fm könnten AnnenMayKantereit folgende Songs in der Olympiahalle spielen (ohne Gewähr):

Lass es kreisen

Nur wegen dir

Wohin Du gehst

Nicht Nichts

Es ist Abend

Du tust mir nie mehr weh

Du bist anders

Vielleicht Vielleicht

Gegenwart

Oft gefragt

Ozean

Als ich ein Kind war

Marie

Jenny Jenny

3 Tage am Meer

Pocahontas

Ich geh heut nicht mehr tanzen

Barfuß am Klavier

Zugaben:

Tommi

Ausgehen

AnnenMayKantereit in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.

AnnenMayKantereit in der Olympiahalle: Was ist erlaubt und was darf ich mitnehmen?

Taschen nur bis zu einer Größe von max. DIN A4 (21cm x 29,7cm). Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, bittet der Veranstalter alle Konzertbesucher darum, generell von der Mitnahme von Taschen abzusehen. Der Einlass wird mit kleineren Taschen (Bauchtaschen, kleine Umhängetaschen, Clutches) zwar gewährt, gebeten wird allerdings darum, sich auf ein absolut notwendiges Minimum (z. B. Geld, Medikamente) zu beschränken.

Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, GoPro Kameras, Stative, Selfie Sticks, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben.

Tipp: Es ist ratsam, vor jedem Konzert immer noch einmal die Website des Veranstalters zu checken – in bestimmten Fällen können weitere Gegenstände erlaubt oder auch verboten sein.

