Sexuelle Belästigung in S-Bahn: Tatverdächtiger ermittelt

Im Juli hatte sich ein Mann in einer Münchner S-Bahn vor einer 16-Jährigen in den Schritt gefasst und später masturbiert: Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung stieß die Bundespolizei nun auf einen zur Tatzeit 26-jährigen Mann.

München - Der Vorfall der sexuellen Belästigung hatte sich am 20. Juli in einer S-Bahn ereignet - jetzt meldete die Bundespolizei einen Fahndungserfolg und ermittelte einen Tatverdächtigen.

Zur Identität des Mannes waren nach der Veröffentlichung von Lichtbildern aus den Videoaufzeichnungen der S-Bahn mehrere Personenhinweise eingegangen.

Mann masturbiert ungeniert in der S-Bahn

Die Staatsanwaltschaft München II legt dem zur Tatzeit 26 Jahre alten Mann zur Last, am 20. Juli in besagter S-Bahn der Linie S2 von Erding in Richtung Altomünster vor einer 16-Jährigen zunächst verdeckt an seinem Genital gerieben zu haben. Nachdem sich die junge Frau entfernt hatte, onanierte er mit entblößtem Penis in der S-Bahn weiter.

Nach Angaben der Bundespolizei ist der Tatverdächtige bereits wegen diverser Delikte in Erscheinung getreten - insbesondere im Bereich der Rauschgiftkriminalität sowie im Zusammenhang mit sexueller Belästigung. Die Ermittlungen zum tatsächlichen Aufenthaltsort dauern derzeit an.