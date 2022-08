Sexuelle Belästigung in der S-Bahn: 26-Jähriger festgenommen

Der Mann hat einer Jugendlichen über die nackten Beine gestreichelt, dann einen Helfer beleidigt. Er ist bereits polizeibekannt.

Die Bundespolizei nahm den Mann fest, der die 18-Jährige bereits am Bahnhof Pasing angesprochen hatte. (Symbolbild)

München - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein 26-Jähriger eine junge Frau in der S-Bahn der Linie S3 sexuell belästigt. Der Mann wurde festgenommen, gegen ihn wird ermittelt.

Mann sprach Jugendliche bereits am Bahnhof an

Wie die Bundespolizei mitteilt, stieg die 18-Jährige aus Maisach gegen 1.15 Uhr in Pasing in die S-Bahn ein. Am Bahnhof war sie zuvor bereits von dem Mann angesprochen worden.

In der S-Bahn setzte sich der 26-Jährige der Jugendlichen gegenüber und fing an, sie zu bedrängen. Dann streichelte er ihr über die nackten Beine.

Fahrgäste schreiten ein

Zwei Männer (21 und 30) sowie eine 32-jährige Frau bemerkten den Vorfall, eilten dem Teenager zur Hilfe und informierten über den Notruf den Triebfahrzeugführer, der die S-Bahn in Langwied anhielt und die Bundespolizei alarmierte.

Als die Polizisten eintrafen, hatte sich der Angreifer bereits entfernt und konnte trotz Fahndung nicht gefunden werden.

Nach kurzer Zeit kehrte er jedoch zurück und begann, den 21-Jährigen aus Pasing, der zuvor eingegriffen hatte, zu verfolgen und zu beleidigen. Die Bundespolizei schritt ein und nahm den alkoholisierten Mann (1,12 Promille) fest.

Ermittlungen gegen 26-Jährigen

Schließlich stellten die Beamten fest, dass die Duldung des Nigerianers in Deutschland Ende Juli erloschen war. Er ist bereits wegen diverser Sexual- sowie anderer Delikte polizeibekannt.

Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel ermittelt.