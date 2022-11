Senior überführt weibliche Einbrecherbande

Ein Frauen-Trio hat sich Zutritt zu einer Wohnung verschafft und dabei offenbar auch daran gedacht, vorher eine Überwachungskamera abzumontieren. Die Innenraumüberwachung allerdings haben sie übersehen...

Freimann - Ein digitales Überwachungssystem hat sich für einen 73-Jährigen ausbezahlt und ihn vor einem größeren Schaden bewahrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Der Mann war im Ausland, als am Mittwoch gegen 11.40 Uhr der Einbruchsalarm anschlug.

Er rief einen Nachbarn an - der wiederum sofort die Polizei alarmierte. Mittels seiner Innenraumüberwachung konnte der Eigentümer unterdessen drei Einbrecherinnen dabei beobachten, wie sie seine Eingangstür aufbrachen und in seine Wohnung in der Hans-Döllgast-Straße eindrangen.

Polizei ertappt Einbrecherinnen auf frischer Tat

Die Polizisten rückten sofort an, überraschten die drei Frauen auf frischer Tat und nahmen sie vor Ort fest. Die mutmaßlichen Diebinnen hatten bereits Bargeld in unterschiedlicher Währung, Werkzeuge und eine abmontierte Überwachungskamera bei sich.

Keine der drei Tatverdächtigen - eine 47 Jahre alte Französin, eine 30-Jährige mit italienischer und französischer Staatsangehörigkeit und eine 30-jährige Italienerin - hat einen festen Wohnsitz in München. Alle drei Frauen sind bereits "einschlägig und international agierend" bekannt, so die Polizei.

Dem 73-Jährigen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.