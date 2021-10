Schwarzfahrer aus ICE landet in U-Haft

53-Jähriger wird in ICE ohne Ticket erwischt. Gesucht wird er wegen Tabakschmuggel.

München - Ein 53-Jähriger im ICE 507 von Nürnberg nach München ist am Sonntag ohne Ticket in der 1. Klasse vom Schaffner erwischt worden.

Polizei fahndete bereits wegen Tabakschmuggels

Den Fahrschein in Höhe von 120,90 Euro konnte der Mann nicht vorweisen, deshalb verständigte der Schaffner die Bundespolizei. Die Beamten überprüften die Personalien des Schwarzfahrers und stellte fest, dass der Rumäne zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen ihn lag eine "SIS-Ausschreibung", dem Schengener Informationssystem der Polizei vor. Wegen Tabakschmuggels in Rumänien erwartet den 53-Jährigen eine Haftzeit über zwei Jahre, drei Monate und 13 Tage.

Mann droht nun die Abschiebung

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Rumäne den Justizbehörden übergeben. Der Schwarzfahrer wurde in die JVA nach Stadelheim gefahren, allerdings nicht im ICE und auch nicht 1. Klasse, sondern in einem normalen Gefangenentransport. In der U-Haft wartet der 53-Jährige nun auf die Abschiebung in seine Heimat. Vorher muss er die Strafe für Leistungserschleichung bezahlen.