Mädchen in Bogenhausen getötet: Polizei fasst Verdächtigen (17)

Ein 14-jähriges Mädchen wird am Sonntagmorgen tot aufgefunden. Die Nachbarschaft ist geschockt. Nun hat die Polizei den 17-jährigen Verdächtigen gefasst.

Polizisten in der Nähe des Tatorts in Bogenhausen: Dort wurde in der Nacht die Leiche einer 14-Jährigen gefunden.

Bogenhausen - Einen Tag nach dem mutmaßlichen Mord an einer 14-Jährigen hat die Münchner Polizei den tatverdächtigen 17-Jährigen gefasst. Das bestätigte die Polizei auf AZ-Anfrage. Zuvor hatte die " " darüber berichtet. Demnach war die Fahndung der Polizei erfolgreich, der Verdächtige wurde am Pasinger Bahnhof in München festgenommen.

Viel war es zuvor nicht, was die Münchner Polizei am Sonntagmittag in ihrer Presserunde den Reportern mitteilen konnte. Man war vorsichtig: "Der Einsatz läuft noch, Sachverhalte werden noch abgeklärt", warb Polizeipressesprecher Werner Kraus für Verständnis.

Sicher ist: Die 14-jährige Leila W. ist tot. Gegen 7.40 Uhr, so Kraus, sei am Sonntagmorgen der Notruf eingegangen, dass das Mädchen an seinem Wohnort nahe der Westpreußen- und Stargarder Straße in Denning leblos aufgefunden wurde. Der sofort alarmierte Rettungsdienst versuchte, die 14-Jährige zu reanimieren, konnte jedoch nicht mehr helfen.

Mädchen stirbt durch Gewalteinwirkung im Elternhaus

"Momentan geht man von äußerer Gewalteinwirkung aus", erklärt Werner Kraus, daher laufe der Fall bei der Polizei derzeit als Tötungsdelikt. Die Tat sei wohl im Laufe der Nacht passiert. Am Morgen war zunächst von Stichverletzungen die Rede gewesen.

Gefahndet wurde am Sonntag nach dem 17-Jährigen, mit dem das Mädchen befreundet war. Mutmaßlich handelt es sich um den Ex-Freund des Mädchens. Hieß es am Mittag noch, er sei "ein möglicher Tatverdächtiger oder ein wichtiger Zeuge", wurde er am späten Nachmittag klar als "tatverdächtig" bezeichnet.

Genauere Angaben, warum der 17-Jährige als tatverdächtig gilt, machte die Polizei nicht, erklärte aber die Ermittlungen vor Ort hätten dies ergeben. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Ein mögliches Motiv war zunächst unklar.

Polizei fasst 17-jährigen Verdächtigen

Nun wurde der gesuchte 17-Jährige also gefasst! Das bestätigte die Münchner Polizei am Montagmorgen, der Verdächtige wurde am Bahnhof in Pasing von der Bundespolizei identifiziert und festgenommen. Am Montagmittag will die Polizei in einer Pressekonferenz weitere Details zu dem Fall bekannt geben.

Die Leiche des Mädchens soll - wie in solchen Fällen üblich - zudem obduziert werden. Wann dies stattfindet, war am Sonntag ebenfalls noch unklar.

In der Nachbarschaft, einer idyllische Wohngegend mit kleinen Häuschen und hübschen Gärten, ist man geschockt. Die 14-Jährige, die nach AZ-Informationen ein nahegelegenes Gymnasium besucht haben soll, galt als "freundliches und gescheites Mädchen", so ein Anwohner zur AZ.

