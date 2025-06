Schockmoment in Schwabing: Bus erfasst Radlerin – und fährt erstmal weiter

Weil der Radweg endet, fährt eine Radlerin in auf der Straße weiter. Dort wird sie von einem Bus mit Anhänger touchiert und stürzt. Der Busfahrer fährt zunächst weiter.

Es ist der Albtraum eines jeden Radfahrers – von einem Bus oder LKW übersehen zu werden. Genauso furchteinflößend sind für viele Radwege, die mehr oder weniger plötzlich enden. Oft wird das von Radlervereinen als gefährlich kritisiert. In der Hohenzollernstraße hat dies nun beides bei einem Unfall eine Rolle gespielt.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus ist eine Radfahrerin am Freitag, 13. Juni, verletzt worden. Der Busfahrer fuhr nach dem Unfall zunächst weiter. Möglicherweise hatte der den Zwischenfall nicht bemerkt.

Gegen 16. 15 Uhr war die 25 Jahre alte Münchnerin mit ihrem Fahrrad in Schwabing, auf dem Radweg an der Hohenzollernstraße in Richtung Leopoldstraße, unterwegs. Als der Radweg endete, fuhr die Frau auf der Straße weiter.

Zur gleichen Zeit fuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus mit Anhänger ebenfalls auf der Hohenzollernstraße in Richtung Leopoldstraße. Als der Busfahrer die 25-Jährige auf Höhe der Tengstraße überholte, touchierte er die 25-Jährige mit dem Anhänger des Linienbusses.

Busfahrer fährt weiter

Die 25-Jährige wurde dadurch gegen einen PKW gedrückt, der am Fahrbahnrand geparkt war und fiel dann zu Boden. Sie wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Busfahrer fuhr zunächst weiter und entfernte sich somit vorerst von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, was eine Straftat sei, berichtet die Polizei.

Durch eine sofortige Kontaktaufnahme mit dem Busunternehmen konnte der Fahrer nach kurzer Zeit ermittelt werden, um die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Am Fahrrad, dem geparkten Pkw und dem Linienbus entstand jeweils ein geringer Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.