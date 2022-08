Serie Schlemmen im Schrebergarten: Zur Linde in Gern

Eine kleine Auszeit in der Mittagspause oder am Wochenende macht man am besten in einer Kleingarten-Gaststätte. Unsere neue AZ-Serie stellt Ihnen einige davon vor. Heute: Zur Linde in Gern.

11. August 2022 - 14:51 Uhr | Ruth Frömmer

Brigitte und Khaled Hamdi sind die neuen Wirte der Kleingarten-Gaststätte Zur Linde. © Bernd Wackerbauer