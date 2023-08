Schlagende Radfahrer geben Rätsel auf: Münchner Polizei sucht Zeugen

Zwei merkwürdige Vorfälle mit Fahrradfahrern beschäftigen die Münchner Polizei. In einem Fall schlug ein Mann einer Passantin ins Gesicht, in einem anderen Fall wurde ein elfjähriges Mädchen auf den Rücken geschlagen.

München - Zwei Zeugenaufrufe der Münchner Polizei sollen Licht ins Dunkel bringen: Bizarre Auftritte von zwei Radfahrern in Untergiesing und in Unterhaching lassen einige Fragen offen.

Untergiesing: Radfahrer schlägt Passantin ins Gesicht und flüchtet

Der erste Fall liegt inzwischen einen Monat zurück: Am 3. Juli war ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad gegen 14.45 Uhr auf der Fahrbahn an der Kreuzung Sommerstraße/Untere Weidenstraße in Untergiesing unterwegs, als er zwei auf dem Gehweg stehende Passanten verbal und mit einer Geste beleidigte, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Flüchtiger Radfahrer in Untergiesing: Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Damit nicht genug: Anschließend sei der Mann auf dem Gehweg der Unteren Weidenstraße weitergefahren und habe einer dort stehenden Frau (44 Jahre mit Wohnsitz in München) ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Die Frau fiel zu Boden, wurde im Gesicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der unbekannte Radfahrer machte sich den Angaben zufolge in Richtung Claude-Lorrain-Straße aus dem Staub. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte bislang kein Verdächtiger ermittelt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß; dunkelgraue zirka schulterlange Haare; Drei-Tage-Bart; bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und dunkler Jeans; trug einen dunklen Rucksack, fuhr auf einem dunklen City-Bike.

Unterhaching: Unbekannter mit Rad schlägt Radfahrerin (11) auf den Rücken und flüchtet

Im zweiten Fall – das Ganze spielte sich am 23. Juni gegen 13.25 Uhr ab – befand sich ein Mädchen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Budapester Straße in Unterhaching im Landkreis München. Der Elfjährigen kam dabei ein unbekannter Mann entgegen, der ein Fahrrad schob.

Beim Vorbeifahren schlug der Mann dem Mädchen ohne erkennbaren Grund auf den Rücken. "Die Elfjährige erlitt dadurch Schmerzen", teilt die Polizei weiter mit. Anschließend habe sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung entfernt, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 55 Jahre alt, weiß-graue leicht gewellte Haare; bekleidet mit einem roten Oberteil und grau-brauner Weste.

Merkwürdige Vorfälle mit Radfahrern: Polizei München startet Zeugenaufrufe

In beiden Fällen ermittelt die Münchner Verkehrspolizei und sucht Zeugen: Wer hat am 3. Juli (Montag) im Bereich der Sommerstraße in Untergiesing etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Und wer hat am 23. Juni (Freitag) im Bereich der Budapester Straße in Unterhaching etwas bemerkt, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte?

Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München, Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsanzeigen (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.