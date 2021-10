Schanigärten in München bis Ende November verlängert

Damit es nicht zu kalt wird, können die Wirte auch Heizstrahler aufstellen. Der entsprechende Antrag dürfte im Stadtrat eine Mehrheit finden.

Die Schanigärten in München dürfen bis Ende November bleiben, wenn es nach Grünen und SPD geht.

München - Die Rathauskoalition aus Grünen und SPD hat einen entsprechenden Antrag eingereicht: Die Schanigärten sollen - auch wegen der nach wie vor geringeren Ansteckungsgefahr draußen - bis Ende November verlängert werden.

Damit es dann aber nicht zu kalt wird, sollen die Wirte in dieser Zeit mit Ökostrom betriebene Heizstrahler aufstellen dürfen. Weil Grün-Rot die Mehrheit im Stadtrat hat, dürfte der Antrag so beschlossen werden.

Schanigärten in München bis Ende November

Gudrun Lux, Stadträtin von Die Grünen – Rosa Liste, sagt: "Die Schanigärten gehen heuer in die Verlängerung! So bleibt auch in den Herbstferien und darüber hinaus noch mehr Platz, um draußen zu verweilen. Die Ansteckungsgefahr ist niedriger, die Gastronomie kann insgesamt mehr Sitzplätze anbieten und einen Monat länger gehört öffentlicher Raum der Gemütlichkeit und nicht nur parkenden Autos."

Und ihr SPD-Kollege Christian Vorländer, Sprecher von SPD/Volt im Kreisverwaltungsausschuss, ergänzt: "Die Schanigärten haben noch mehr Leben in die Straßen unserer schönen Stadt gebracht. Sie unterstützen unsere schwer gebeutelte Gastronomie, die sich gerade von den langen Lockdown-Monaten erholt. Wir wollen Schanigärten und Stadtterrassen daher um einen Monat verlängern und auch die ökostrombetriebenen Heizstrahler einen Monat länger – damit die Münchnerinnen und Münchner weiter draußen sitzen können."