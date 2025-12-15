Nur ein paar Tage vor der Kommunalwahl findet das Politiker-Derblecken am 4. März statt

Der kommende Nockherberg wird in zweifacher Hinsicht ein besonderer: Erstens gibt Stephan Zinner seine Premiere als Fastenredner. Und zweitens dürften die Politiker aus München ganz besonders aufgeregt sein.

Die Salvatorprobe findet nämlich am Mittwoch, den 4. März statt. Vier Tage später wählen die Münchner, von wem sie in Zukunft regiert werden wollen. Gut möglich, dass Zinner dem amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und seinen Herausforderern Clemens Baumgärtner (CSU) und Dominik Krause (Grüne) besondere Aufmerksamkeit schenken wird.

Zuletzt war Zinner 15 Jahre lang Markus Söder im Singspiel

Zinner ist kein Neuling auf dem Nockherberg. Immerhin gab er 15 Jahre lang (2006 bis 2021) das Double von Markus Söder im Singspiel. Dieses werden auch dieses Mal Stefan Betz und Richard Oehmann inszenieren. Worum es geht und welche Politiker eine Rolle spielen, bleibt noch ein Geheimnis. Aber die Castings laufen schon, heißt es bei Paulaner.

Zuletzt war Maxi Schafroth Fastenredner auf dem Nockherberg. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Zinner tritt die Nachfolge von Maxi Schafroth an. Insgesamt fünfmal las der bayerische Schwabe den Politikern bei der Salvatorprobe die Leviten – und sang ihnen zusammen mit dem "Chor der Jungen Union Miesbach" Lieder vor. Vor allem seine letzte Rede polarisierte stark. Daraufhin zog die Paulaner Brauerei den Schlussstrich und tauschte ihn aus. Mit Stephan Zinner wolle man ein Stück weit zurück zur traditionellen Nockherberg-Rede, hieß es zuletzt bei Paulaner.