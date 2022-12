S-Bahn-Schubser muss in der Psychiatrie bleiben

Psychisch kranker Täter (42) hält sein Opfer für den Teufel und stößt ihn am Stachus in die Gleise.

Polizisten und Spurensicherer an der Haltestelle Stachus im Einsatz.

München - Der Prozess um den sogenannten S-Bahn-Schubser nahm das erwartete Ende. Der 42-jährige Beschuldigte wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht, so das Urteil der Strafkammer am Landgericht unter dem Vorsitz von Elisabeth Ehrl.

Ein Jahr ist die Tat her

Der psychisch kranke Mandant von Strafverteidiger Ömer Sahinci hatte zugegeben, dass er sein Opfer am 28. November 2021 am Stachus für den Teufel gehalten und in die Gleise der S-Bahn gestoßen habe. Eine Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig halten und erfasste den 38-Jährigen.

Unterschenkel musste amputiert werden

Das Opfer überlebte, wurde aber so schwer verletzt, dass die Ärzte gezwungen waren, den linken Unterschenkel zu amputieren. Der Täter hat "mein Leben kaputt gemacht", sagte das Opfer im Zeugenstand. Der 42-Jährige weiß heute: "Ich war krank." Laut Antragsschrift war bei ihm eine Form der paranoiden Schizophrenie festgestellt worden.