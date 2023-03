S-Bahn München: Bauarbeiten an Stammstrecke und Flughafenlinie

Der Bau des neuen Stellwerks am Münchner Ostbahnhof wirkt sich an den kommenden Wochenenden auch ganztägig auf mehrere S-Bahnlinien aus.

Die S-Bahnhaltestelle Marienplatz wird ebenfalls von den Beeinträchtigungen am Wochenende betroffen sein. (Archivbild)

München - Das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof soll dafür sorgen, dass die teils massiven und häufig auftretenden Verspätungen bei der Münchner S-Bahn in Zukunft der Vergangenheit angehören. Dafür muss es aber erstmal fertig gebaut werden.

Damit das so schnell wie möglich klappt, wird auch am kommenden Wochenenden gebaut. Das sorgt von Freitag, 17. März (22.40 Uhr) durchgehend bis Montag, 20. März (4.40 Uhr) zu Änderungen im Fahrplan.

Fahrplanänderungen: Alle Linien betroffen

Zwischen der Hackerbrücke und Pasing hat die Bahn einen Schienenersatzverkehr organisiert. An beiden Wochenenden fahren die Linien wie folgt:

S1 nur ab/bis Hauptbahnhof, in Richtung Moosach 10 Minuten früher. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof kein Halt an der Hackerbrücke, ab 22.40 Uhr keine Halte mehr.

S2 jeweils bis 22.40 Uhr regulär, Ab 22.40 Uhr S2 Ost nur ab/bis Donnersbergerbrücke, S2 West nur ab/bis Hauptbahnhof, ohne Halt zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof.

S3 entfällt zwischen Pasing und Giesing. S3 Ost wird von 19. März bis 20. März (4.40 Uhr) umgeleitet: ab Deisenhofen via Solln bis/ab Heimeranplatz/Siemenswerke. Schienenersatzverkehr zwischen Deisenhofen und Ostbahnhof.

S4 bis 22.40 Uhr ohne Einschränkungen. Ab 22.40 Uhr fährt die S4 Ost ab/bis Hackerbrücke und S4 West ab/bis Heimeranplatz.

S6 West fährt nur ab/bis Hauptbahnhof, ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Pasing. S6 Ost fährt nur ab/bis Ostbahnhof – ab Ostbahnhof als S7 nach Wolfratshausen. Umgekehrt wird die S7 aus Wolfratshausen am Ostbahnhof zur S6 und fährt weiter Richtung Ebersberg.

S7 entfällt zwischen Giesing und Ostbahnhof. Von 19. März bis 20. März (4.40 Uhr) beginnt/endet die S7 Ost in Perlach. Zwischen Giesing und Perlach gibt es Schienenersatzverkehr.

S8 entfällt bis 22.40 Uhr zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen. Ab 22.40 Uhr entfallen Züge zwischen Pasing und Johanneskirchen. Es gibt zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen Schienenersatzverkehr.

Betroffen sind die Linie S2, S4 und S6 – jeweils von 5 bis 21 Uhr fahren die Bahnen dieser Linien folgendermaßen: Die S2 hält nicht zwischen Ostbahnhof und Riem. Zudem ist am Ostbahnhof ein Umstieg erforderlich. Die S-Bahnen der S4 beginnen bzw. enden bereits am Ostbahnhof, der östliche Linienabschnitt wird in dieser Zeit also nicht bedient. Die Bahnen der S6 entfallen zwischen Ostbahnhof und Trudering.

Damit sind die Bauarbeiten aber noch nicht abgeschlossen. Auch für das letzte März- und das erste April-Wochenende sind Stammstrecken-Sperrungen .

Während mehrerer Wochen ist auch die S8 zum Flughafen nur teilweise in Betrieb: Wegen Brückenarbeiten am Besucherpark gibt es einen geänderten Fahrplan und Schienenersatzverkehr zwischen Ismaning und Flughafen jeweils zwischen 23.10 Uhr und 4 Uhr in der Früh:

Nacht von Montag/Dienstag, 13./14. März bis Donnerstag/Freitag, 16./17. März

Nacht von Montag/Dienstag, 20./21. März bis Donnerstag/Freitag, 23./24. März

Nacht von Montag/Dienstag, 27./28. März bis Donnerstag/Freitag, 30./31. März

