Bahnhöfe verwechselt: S-Bahn-Lokführer verliert die Orientierung

Er verwechselt die Bahnhöfe Martinstraße und Giesing. Das Notfallsystem greift ein.

München - Das erlebt man bei der Münchner S-Bahn auch nicht alle Tage. Ein Lokführer hat sich am Samstag im Bahnhof geirrt und sich verfahren.

Der Lokführer war mit seiner S-Bahn gegen 8.25 Uhr vom Ostbahnhof in Richtung Giesing unterwegs. Am Haltepunkt St.-Martin-Straße sei er der Meinung gewesen, so ein Sprecher der Bundespolizei, dass er bereits am Bahnhof Giesing angekommen sei, weshalb er seinen Zug abstellte, den Führerstand wechselte und wieder Richtung Ostbahnhof zurückfuhr.

Zwangsbremsung zwischen Ostbahnhof und Giesinger Bahnhof

Zeitgleich fuhr eine Lokführerin mit einer zweiten S-Bahn vom Ostbahnhof zum Giesinger Bahnhof. "Kurz nachdem ihre S-Bahn ein Langsamfahrsignal passiert hatte, kam es zu einer automatischen Zwangsbremsung", so Polizeisprecher Wolfgang Hauner. Nachdem die Zwangsbremsung ausgelöst worden war, kamen beide S-Bahnen wenig später zum Stehen. Menschen seien nicht gefährdet gewesen, so die Bundespolizei.

Der Grund für die Orientierungspanne des Lokführers ist unklar.