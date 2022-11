Freisinger (48) versetzt Bahnmitarbeiter einen Kopfstoß

Ein aggressiver Randalierer hat einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen.

Feldmoching - Bereits am Freitagabend (11.11.) randalierte ein Mann am S-Bahn-Hof Fasanerie, wie die Bundespolizei am Sonntag meldet.

Der 48-jährige Freisinger pöbelte Mitreisende an. Gegen viertel vor acht zog ihn ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn zur Rechenschaft; daraufhin versetzte der Randalierer ihm einen Kopfstoß ins Gesicht.

Kopfstoß und aggressives Verhalten führt zu Festnahme

Der 30-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Sichtbar verletzt wurde er nicht.

Sein Kontrahent wiederum verwahrte sich gegen einen freiwilligen Atemalkoholtest und wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen den 48-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen Körperverletzung.