Rund 1.000 Münchner Polizisten sind ungeimpft

Sie dürfen Streife fahren, 2G-Regeln in der Gastro überprüfen und Kinder in Schulen unterrichten.

München - Sie sollen überprüfen, ob in Gaststätten Menschen ohne Impfnachweis sitzen, sie sollen Betrüger mit gefälschten Impfpässen aufspüren oder Maskenmuffel ahnden. Und sie müssen in den unterschiedlichsten Situationen nah ran an andere Menschen: Polizisten. Doch in dieser Berufsgruppe ist ein nicht unerheblicher Teil selbst (noch) nicht geimpft.

Jeder Fünfte ist ungeimpft

Wie Polizeisprecher Werner Kraus auf AZ-Anfrage mitteilte, sind von allen Beschäftigten im Münchner Polizeipräsidium rund 83 Prozent geimpft. Das bedeutet: Knapp jeder fünfte ist es nicht." 5.204 Tarif- und Verwaltungsangestellte haben einen Impf- oder Genesenennachweis vorgezeigt", so der Sprecher. Die anderen nicht.

Im Präsidium führte dies bereits dazu, dass Polizisten an Dienstbesprechungen nicht teilnehmen durften. "Da gilt 2G", so der Sprecher. Teilnehmen dürfen also ausschließlich Geimpfte und Genesene.

Tägliche Testpflicht für Ungeimpfte

Im engen Streifenwagen dürfen die ungeimpften Ordnungshüter aber nach wie vor mit ihren Kollegen sitzen. Generell haben die Beamten ohne Impfnachweis genauso viel Kontakt zum Bürger wie immunisierte Polizisten. Einzige Einschränkungen: "Die Ungeimpften müssen sich täglich vor Dienstantritt testen lassen." Zudem gelte im Streifenwagen für alle Maskenpflicht (FFP2), so Kraus.

In Schulen - zum Beispiel, um dort den Kindern Aufklärung in Sachen Verkehrserziehung zu geben - dürfen Polizeibeamte, die sich noch nicht immunisieren ließen, auch. "Hier gelten die gleichen Regeln wie für Lehrer, die auch nicht geimpft sein müssen", erklärt Kraus.

In ganz Bayern ist die Quote sogar noch schlechter

In ganz Bayern ist die Quote der Ungeimpften bei der bayerischen Polizei offenbar noch ein bisschen höher als in München. Bei einer Abfrage der 3G-Regelungen am Arbeitsplatz hat das Innenministerium festgestellt, dass beinahe 20 Prozent der bayerischen Polizistinnen und Polizisten sich bisher nicht haben impfen lassen.

Innenminister Herrmann übt heftige Kritik

Innenminister Joachim Herrmann sagte am Donnerstag dem BR, es sei für ihn "kaum vertretbar", wenn ungeimpfte Polizisten im Streifendienst mit Bürgern in Kontakt kommen - oder sogar noch 2G-Regeln kontrollieren.