Rollstuhlfahrerin stürzt auf Rolltreppe in Münchner Einkaufszentrum

Der Rollstuhl einer 74-Jährigen kippt, als sie auf eine Rolltreppe im Einkaufszentrum fahren will. Die Frau stürzt 15 Stufen hinunter und ist bewusstlos.

Messestadt Riem - Eine Rollstuhlfahrerin ist in München auf einer Rolltreppe gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die 74-Jährige war am Freitag in einem Einkaufszentrum unterwegs, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Einkaufszentrum in Riem: Frau stürzt mit Rollstuhl

Beim Versuch, mit dem Rollstuhl auf einer Rolltreppe nach unten zu fahren, kippte der Rollstuhl und die Dame stürzte 15 Stufen nach unten. Dort blieb sie bewusstlos liegen. Sie wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Angestellte eines Ladens verständigten via Notruf die Einsatzkräfte – und leisteten Erste Hilfe. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war die Frau bereits erstversorgt, teilte die Feuerwehr mit.