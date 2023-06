Pumuckl-Ampeln in München: Immer mehr Viertel wollen sie haben

In der Münchner Altstadt und in Obermenzing werden drei Ampeln mit Pumuckl-Ampelmännchen installiert. Nun greift der nächste Bezirksausschuss das Thema auf. Warum man sich dort mit dem Kobold verbunden fühlt.

So stellt sich der AZ-Grafiker die Pumuckl-Ampeln in München vor.

München - Erst war es nur eine Idee aus dem Bezirksausschuss Altstadt-Lehel, die drei Ampeln nahe der Meister-Eder-Werkstatt mit Pumuckl-Ampelmännchen auszustatten.

Dann zeigten sich Stadträte aller großen Fraktionen begeistert – und SPD-Rathaus-Chef Christian Müller regte an, Pumuckl-Ampeln auch in Obermenzing zu installieren, wo Ellis Kaut begraben liegt.

Pumuckl-Offensive erreicht Freiham

Jetzt erreicht die politische Kobold-Offensive das nächste Stadtviertel. Die CSU im Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied beantragt ein ganzes Paket von Pumuckl-Maßnahmen für Europas größtes Neubaugebiet.

In Freiham gibt es über Straßennamen bereits einen Bezug zu Meister Eders kleinem, unsichtbaren Freund. Eine Gustl-Bayrhammer-Straße (nach dem Meister-Eder-Darsteller), einen Hans-Clarin-Weg (nach der Stimme Pumuckls) und einen Ellis-Kaut-Weg nach der Erfinderin des Kobolds hat die Stadt hier schon beschlossen.

Nun schlägt die CSU um Bezirksausschuss-Chef Sebastian Kriesel vor, das "Pumuckl-Viertel" auch durch entsprechende Schilder auszuweisen.

Pumuckl-Viertel hat noch keine entsprechenden Ampeln

Für die grafische Darstellung des Kobolds könnte ja die Grundschule an der Gustl-Bayrhammer-Straße herangezogen werden, findet die CSU. Diese könnten dann zum Beispiel am Hans-Clarin-Weg ausgestellt werden.

Weil in diesen Tagen aber eine Ampel nie weit ist, wenn jemand über den Kobold und seine Präsenz an Münchens Straßen nachdenkt, hat die CSU auch hier einen weiteren Vorschlag.

Zwar gibt es im Pumuckl-Viertel doch gar keine Ampel, die man auf Kobold-Grün umstellen könnte – aber das lässt sich ja ändern.

Am 21. Juni wird über Ampeln-Ampeln debattiert

"Immer wieder kommt es zu Hinweisen auf die problematische Verkehrssituation in Freiham", heißt es im Antrag für den Bezirksausschuss. "Eine Ampel an der Aubinger Allee Höhe Ellis-Kaut-Kaut-Straße soll zur Verbesserung der Schulwegsicherheit geprüft werden." Aber, klar, nicht mit irgendeinem x-beliebigem Ampelmännchen. "Bei einer Realisierung sind die Ampelgläser in Pumuckl-Optik auszuführen."

Am 21. Juni debattiert der Bezirksausschuss. Und bei dem Lauf, den der Kobold gerade in der Münchner Politik hat, ist schwer vorstellbar, dass sich die anderen Parteien gegen die CSU stellen.