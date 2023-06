Unschöne Vorfälle in Hellabrunn: Tierpark ermahnt Besucher

Der Tierpark Hellabrunn ermahnt seine Besucher. Der Grund: Die Tierparkordnung und das Fütterungsverbot werden nicht eingehalten.

München - Mittlerweile ist es sommerlich in München, nach viel Regen scheint endlich die Sonne in der Stadt. Ein beliebtes Ausflugsziel vor allem bei gutem Wetter ist der Tierpark Hellabrunn. Die Besucherzahlen dürften in den kommenden Wochen wieder deutlich anziehen – eigentlich ein Grund zur Freude für die Verantwortlichen. Doch jetzt schickt der Tierpark einen klaren Appell an alle Besucher. Der Grund: Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen, bei denen sich die Besucher nicht an die Regeln halten.

Fütterungsverbot im Tierpark Hellabrunn

Bis auf die Ausnahmen im Streichelgehege ist es in Hellabrunn verboten, die Tiere zu füttern. Das scheinen einige Besucher aber zu ignorieren. Die Betreiber beschweren sich außerdem über lautstarkes Nachahmen von Tieren. Besonders beliebt sind dabei Wölfe und Löwen.

Auch mit den Besucherbereichen scheinen es manche Gäste nicht so genau zu nehmen. Immer wieder werden Absperrungen einfach übertreten. Wenn der Park sich dann abends leert, bleibt vor allem eins zurück: Müll.

Folgen für die Tiere in Hellabrunn

Am meisten leiden die Tiere unter dem Fehlverhalten der Besucher. Von Fremden gefüttert zu werden, kann für sie schnell gefährlich werden. Im Tierpark hat jedes Tier einen individuellen Futterplan, der genau auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist. Falsche Nahrung kann bei ihnen zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führen. Sollten Gäste dabei erwischt werden, ein Tier zu füttern, kann es sogar zum Hausverbot kommen.

Schilder weisen im Tierpark immer wieder aufs geltende Fütterungsverbot hin. © Tierpark Hellabrunn

Tierpark Hellabrunn appelliert an Gäste

Das Wohl der Tiere hat für den Tierpark "höchste Priorität", sagt Tierparkdirektor Rasem Baban. Der Tierpark appelliert daher an seine Besucher, sich an die Tierparkordnung zu halten. Online ist diese für alle verfügbar und auch im Park selbst erklären Beschilderungen, wie man sich zu verhalten hat. Wer die Regeln beachtet, kann im Tierpark Hellabrunn einen "schönen und erlebnisreichen Tag" verbringen.