Rolf Rossius beerdigt: Ein Leben voller Geschichten

Wie sich Weggefährten bei der Beerdigung an Rolf Rossius erinnern - und was den jungen AZ-Reporter mit dem Unternehmer verband.

Er wurde 76 Jahre alt: Rolf Rossius starb am 5. April an Corona.

München - Der Trauerzug zwischen den großen alten Bäumen, es hätte Rolf Rossius gefreut. Vor ein paar Jahren hatte der Bauunternehmer von der Stadt ein Grundstück gepachtet, um dort Bäume zu pflanzen. "Schenken Sie mir nichts", sagte er seitdem immer, wenn es Anlässe gab, "spenden Sie einen Baum!" Auf dem Grund sollte ein Garten entstehen mit Obstbäumen und Spielplatz.

Rolf Rossius: Ständig Pläne -. und für Überraschungen gut

Rossius hatte immer Pläne. Als ich ihn vor drei Jahren zum ersten Mal traf, war ich, der junge Reporter, zu Gast auf einer seiner Pressekonferenzen, auf der er sein Buch "Top Wohnen in München" vorstellte. Rolf Rossius blieb ich in Erinnerung, denn nur ein paar Tage später schlug er vor, sich zu treffen, er habe sich "da mal was überlegt", was er gerne mit einem Journalisten besprechen würde.

Es sollte das erste Mal von vielen werden, und obwohl ich damals beteuerte, überhaupt erst seit Kurzem für die AZ zu arbeiten, ließ er sich davon nicht abbringen.

Er erklärte, dass er seine Biografie schreiben wolle und nach einem Autor suche. Er habe meine Texte gelesen und habe mich, den 20-jährigen Journalisten ohne große Erfahrung, dafür ausgesucht.

Rolf Rossius förderte junge Leute

Es war eine typische Idee von Herrn Rossius, weiß ich heute. Ihm, der sich für Flüchtlinge engagierte und auch mal Mieter für winzige Beträge in seinen Häusern wohnen ließ, war es sein Leben lang ein Anliegen, jungen Leuten Chancen zu bieten und sie zu fördern.

Auf der Beerdigung am Freitag auf dem Westfriedhof finden sich viele Menschen, die ähnliche Geschichten mit ihm verbinden. Am Grab spricht ein Freund, erzählt, wie er damals nach München kam, einen Ort für sich und sein Pferd suchte und durch Rolf Rossius beides und einen Freund fürs Leben bekam.

Auch der Pfarrer kommt auf Rossius' außergewöhnliches Leben zu sprechen. Sein erstes Haus verkaufte er mit zwölf, mit 16 lief er mit seinem Bruder aus München weg, und arbeitete in Schweden auf einer Fähre. Er schmuggelte Alkohol über die deutsche Grenze, zog nach Südamerika, schürfte nach Gold und kaufte dort eine Farm, die er am Ende an die Ureinwohner abgab.

Rolf Rossius: Unvergessene Vergangenheit, kühne Zukunft

Mir erzählte er abenteuerliche Geschichten aus dem alten München, von Zuhältern, zwielichtigen Bars und so mancher ausgelassenen Faschingsfeier.

Doch er schwelgte nicht in der Vergangenheit. Einer seiner Pläne war, eine Wasserpipeline zu bauen, aus dem Norden, wo es zu viel Wasser gäbe, bis nach Afrika. Eine komplett verrückte Idee? Nicht für jemanden wie Rolf Rossius.

Rolf Rossius starb am 5. April 2021 mit 76 Jahren an Corona - viel zu früh für einen Mann wie ihn.