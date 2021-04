Zum Tod von Ruth Rosner: Die Natur lag ihr am Herzen

Die bekannte Unternehmerin ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Ruth Rosner, deren Großvater das ehemalige Wäschegeschäft Rosner und Seidl in der Dienerstraße gegründet hat.

München - Ältere Münchner werden sich noch an das Geschäft von Ruth Rosner in der Dienerstraße 21 erinnern. Über drei Generationen ließen sich seit 1873 Familien im Wäschegeschäft Rosner & Seidl mit Bett-, Tisch- und Leibwäsche ausstatten.

Sie wurden dabei in den letzten Jahren bis zur Geschäftsaufgabe 1988 oft von Ruth Rosner selber bedient, die das Geschäft 1967 von ihrem Vater übernommen hatte. Rosners Großvater hatte es dabei sogar zum Hoflieferanten gebracht.

Ruth Rosner bekam Bayerischen Verdienstorden

Die bekannte Münchner Unternehmerin ist am 1. April im Alter von 91 Jahren gestorben, wie die "SZ" jetzt meldet. Der Naturschutz, vor allem der Vogelschutzbund in Bayern lag der Geschäftsfrau am Herzen.

"Ich kaufe laufend Biotope auf, weil ich die Natur retten will", erklärte sie im Jahre 2017, anlässlich der Überreichung des Bayerischen Verdienstordens aus den Händen des damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU): "Außerdem fördere ich, dass Kinder die Natur lieben lernen."

Ruth Rosner: Gründerin von zwei Stiftungen

Denn auch die Kinder waren der Gründerin zweier Stiftungen eine Herzensangelegenheit. Sie spendete 800.000 Euro für die Heckscher Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie: für das Aquarium in der Eingangshalle und den Hörsaal.

Pflichtbewusst, bescheiden, großzügig, so wird die Stifterin beschrieben. An sie erinnern wird unter anderem auch ein schmiedeeisernes Gitter vor dem Kaufhaus Beck. Ruth Rosners Großvater hatte es 1913 für den Prinzregenten angefertigt. Ruth Rosner ließ es 2011 wieder dort anbringen.