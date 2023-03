Reiter beim Roten Sofa der AZ: "Ich will einen Stadtbach für das Tal"

Bezahlbare Mieten, einen Stadtbach für das Tal und eine Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes – Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat große Pläne für die Stadt. Was genau er verändern möchte, verriet er im Gespräch mit Adrian Prechtel beim Roten Sofa der AZ.

München - Wie münchnerisch ist München überhaupt noch? Die Identität Münchens auszumachen, sei vor 40 Jahren sicher einfacher gewesen, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) Donnerstagabend beim Roten Sofa, der AZ-Podiumsdiskussion im Deutschen Theater.

OB Dieter Reiter über Apple & Co.: "Ich mache seit Jahren Anti-Werbung"

Denn die Stadt hat sich verändert – sie ist teuer geworden und sie zieht große Konzerne wie Apple und Google an. Doch, wenn es nach dem OB ginge, müsste das gar nicht so sein. "Ich mache seit Jahren Anti-Werbung." Wenn es nach ihm ginge, könnten sich die großen internationalen Konzerne, gern im Umland ansiedeln.

Doch sie wollen nicht, weil "Vorstandsvorsitzende eben auch Menschen sind", wie Reiter sagte, die die Sicherheit, die Kultureinrichtung und die Nähe zu den Bergen schätzen. Und um Bewerber anzulocken mache sich München besser als etwa Gröbenzell. Umso wütender sei er auf den Freistaat, dass dieser vor Kurzem ein Grundstück an Apple verkaufte.

Denn: "Millionen an Gewerbesteuern werden uns trotzdem nicht aus den Ohren laufen." Lieber als die internationalen Konzerne seien ihm die Mittelständer, die ihren Firmensitz nicht auf den Caymen Islands anmelden können, um dort Gewerbesteuern zu sparen. Und seine Vision für München, jetzt wo er doch angekündigt hat noch ein drittes Mal als OB kandidieren zu wollen?

Reiter will den Bach im Tal wieder freilegen

Symbole, sagte Reiter, seien ihm nicht wichtig. Das wichtigste sei ihm, dass die Mieten in München bezahlbar bleiben. Er würde München gerne bewahren, höher müsse es nicht unbedingt hinaus gehen. Und dass Hochhäuser das Wohnungsproblem in München lösen könnten, brauche niemand zu glauben, meinte er.

Auch an der Paketposthalle, wo ein Investor gerade zwei 155 Meter hohe Türme plant, entstehe nur ein sehr begrenzter Prozentsatz an bezahlbaren Wohnraum. Etwas verändern will Reiter aber trotzdem noch: Das Tal soll zu Fußgängerzone werden. Eigentlich hatte er das schon für dieses Jahr angekündigt.

Doch weil Lastwagen die Baustelle für den S-Bahnhof am Marienhof noch anfahren müssen, wolle sich Reiter bei der Deutschen Bahn dafür einsetzen, dass es eine andere Route geben soll.

Und dann gab Reiter noch ein Versprechen für diese neue Fußgängerzone: Er werde „alles dafür tun“, den Bach freizulegen, der früher dort zu sehen war. Denn das Tal sei breit genug dafür. Auch noch ein paar andere Plätze hat sich Reiter vorgenommen. Der Willy-Brandt-Platz sehe aus, als wäre dort ein Beton-Lkw umgefallen – und man hätte den Beton einfach trocknen lassen. Auch ihn würde Reiter gern aufhübschen.