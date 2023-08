Rede von Hubert Aiwanger in Steinbrünning: Antisemitisches Flugblatt ist im Bierzelt kein Thema mehr

Hubert Aiwanger steht wegen der Flugblatt-Affäre unter Druck. Liegen ihm sonst die Bierzelte zu Füßen, bringt er die Besucher am Dienstag nicht in Wallung.

Steinbrünning – Es regnet in Strömen und trotzdem ist die Halle in Steinbrünning bereits Stunden vor Hubert Aiwangers Rede voll. Kein Einlass mehr. Sogar draußen im Regen sitzen sie unter Schirmen auf den Bierbänken.

Der Freie-Wähler-Chef kehrt am Dienstag in sein natürliches Habitat zurück. Nein, nicht nach Niederbayern. Sondern ins Bierzelt, wobei es sich am Steinbrünninger Herbstfest eher um einen Stadel handelt. Der Weiler gehört zur Gemeinde Saaldorf-Surheim und die liegt bei Freilassing im Berchtesgadener Land.

Im Bierzelt ist das Flugblatt kein Thema: "Herr Aiwanger wird schon eine Begründung haben"

Seit Monaten liefert sich Aiwanger einen regelrechten Wettkampf mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Im Bierzelt sind die Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger wegen des antisemitischen Flugblatts kein Thema. Selbst bei der CSU: Maximilian Lederer, Zweiter Bürgermeister von Saaldorf-Surheim sieht es entspannt. "Mei, der Herr Aiwanger wird schon eine Begründung haben für das, was gelaufen ist", sagt Lederer. Das werde Aiwanger schon gut aufklären.

25 Fragen will Söder von Aiwanger beantwortet haben angesichts der Vorwürfe, teilte er am Dienstag mit. "Ah Schmarrn", sagt ein anderer Mann auf die Frage, ob Aiwanger zurücktreten müsse. Solange nichts bewiesen sei, gelte die Unschuldsvermutung. Der Herbstfest-Besucher schimpft auf die "Süddeutsche Zeitung", die Aiwanger gar keine Rechtfertigungsmöglichkeit gegeben habe.

Die Herbstfestbesucher verweisen auf die Unschuldsvermutung für Hubert Aiwanger

Als die AZ-Redakteurin darauf hinweist, dass die "SZ" nach eigenen Angaben Aiwanger dreimal um Stellungnahme gebeten hatte – einen Sachverhalt, den auch Aiwanger bislang nicht bestreitet – sagt der Mann, dass er das jetzt nicht so genau wisse. Er bleibt dabei, es gelte die Unschuldsvermutung. Auch wenn Aiwanger doch für das Flugblatt bestraft worden sei? "Er hat doch keine Strafe bekommen", findet der Mann.

Doch dass Aiwanger dafür zur Schulleitung gerufen worden war und ein Referat habe halten müssen, das räumt sogar Aiwanger ein. "Das entzieht sich meiner Kenntnis", sagt der Mann.

Hubert Aiwanger wird emotional: "Stehe ziemlich unter Druck; unter Angriffen, die wehtun"

Auch andere Herbstfestbesucher äußern sich so. Die ganze Geschichte mit dem Flugblatt scheint im Steinbrünninger Stadel einfach wirklich niemanden zu interessieren: Wenn Aiwanger das so gesagt hat, dann müsse es doch jetzt mal gut sein.

Aiwanger, der erst mit einer Stunde Verspätung eintrifft, wird in Steinbrünning euphorisch, aber nicht frenetisch begrüßt. Noch schnell ein Teller Käse und Geräuchertes, einmal anstoßen und ab geht's ans Mikrofon für den "Hubsi".

Hubert Aiwanger auf dem Herbstfest in Steinbrünning, als er noch eilig etwas isst und mit dem lokalen Landtagskandidaten Michael Koller anstößt. © Foto: Geyer

"Ich stehe momentan ziemlich unter öffentlichem Druck, unter Angriffen, die wehtun. Wenn man mit Dingen konfrontiert wird, die über 35 Jahre zurückliegen. Aber ich glaube wir müssen nach vorne schauen und dieses Land stabil regieren", sagt Aiwanger gleich zu Beginn.

Und begrüßt sodann die Landwirte und zieht einen Vergleich: "Das ist auch mein Appell an euch, gebt's nicht auf!" Der Stadel jubelt und es folgt eine Tour de Force durch das Freie-Wähler-Parteiprogramm.

Kurz darauf ist Aiwanger wieder der Alte – und schießt gegen die Bundesregierung

Immer gewürzt mit einer ordentlichen Prise, die die einen Populismus nennen, die anderen gesunden Menschenverstand. Von den Schleppschläuchen in der Landwirtschaft bis zum abwandernden Zahnarzt ist alles dabei.

Durchaus auch markig: Es sei beim Thema Wohnraum schwierig, manches durchzusetzen, wenn Leute an den Regierungshebeln in Berlin sitzen, "die das Eigentum kritisch sehen, die dem Nachbarn das Haus nicht gönnen. So nach dem Motto: I hob a koans, na braucht der a koans." Freilich auch das Thema Heizen, kommt bei Aiwanger dran: "Losst's doch de Leid in Ruah mit ihre Häuser!"

Im Bierzelt gibt es "Bravo"- und "Jawoll"-Rufe für Hubert Aiwanger

Applaus kriegt Aiwanger, viele Besucher nicken sich auch zustimmend zu. Das Publikum ist ihm gewogen, auch CSU-Landrat Bernhard Kern, der mit einer Landtagskandidatin der Freien Wähler liiert ist, applaudiert.

"Was haben wir vor nach der Wahl: zunächst einmal bürgerlich weiter zu regieren", sagt Aiwanger. "Ohne Grüne in der Landesregierung" – dafür gibt es sogar "Bravo"- und "Jawoll"-Rufe.

"Bravo" und "Jawoll": Das Publikum im Bierzelt in Steinbrünning war Hubert Aiwanger wohlgesonnen. © dpa / Tobias C. Köhler

Doch Aiwanger verhaspelt sich, wirkt angestrengt. Der Funke springt in Steinbrünning nicht komplett über. Er, der schweißgebadet ein ganzes Bierzelt in Wallung bringen kann, wirkt gedämpft, so als würde er mit angezogener Handbremse auftreten. Nach einer halben Stunde ist Aiwanger auch schon wieder weg, er müsse leider noch in eine Videoschalte.

"Du hast heute wieder Fahrt aufgenommen": Freie Wähler stehen weiter zu Hubert Aiwanger

"Du hast heute wieder Fahrt aufgenommen", sagt Michael Koller, Landtagskandidat aus dem Berchtesgadener Land, zu Aiwanger. Er habe deutlich gemacht, dass die Freien Wähler nicht für Verbote, anonymes Denunziantentum oder Verunglimpfungen und Ideologien stehen. Sondern für "Einigkeit, Recht und Freiheit, so wie das unsere demokratische Ordnung vorgibt".

Zum Abschluss bekommt Aiwanger noch eine Flasche Schnaps geschenkt. Mit den Worten: "Des konnst braucha!" Da weiß Aiwanger vermutlich noch nicht, dass knapp zwei Stunden später ein ehemaliger Mitschüler von ihm berichten wird, dass Aiwanger den Hitlergruß im Klassenzimmer gezeigt haben soll.