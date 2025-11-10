Aktuelle Umfrage im Auftrag der Stadt: Bei den Münchnern gibt es eine breite Zustimmung zur Politik von Oberbürgermeister Dieter Reiter und des Rathauses insgesamt.

10. November 2025 - 19:52 Uhr

Mehr als drei Viertel (77,9 Prozent) der befragten Münchner sind mit der Politik von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zufrieden. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag der Stadt. Im November 2024 lag dieser Wert bei 76,7 Prozent.

Wie zu erwarten war, fiel die Zustimmung unter den SPD-Anhängern (95,4 %) besonders groß aus, gefolgt von den Anhängern der Grünen (88,6 %) und der CSU (75,9 %).

Befragt nach der Zufriedenheit mit der Rathaus-Politik im Allgemeinen äußerten sich 73,5 Prozent der Befragten, die hier Angaben machten, zufrieden. Wenn es um die einzelnen Teilbereiche der Münchner Stadtpolitik geht, äußerten sich 71,5 Prozent zufrieden mit der Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung.

Die höchsten Zufriedenheitswerte erzielten das Angebot von U-Bahn, Bus

und Tram (73,5 %), der städtischen Schulen (68,7 %) sowie die Gesundheits- und

Krankenhausversorgung (67,7 %), gefolgt von den sozialen Einrichtungen und Leistungen (65,3 %), der kommunalen Wirtschaftspolitik (62,4 %) und der Arbeit des Kreisverwaltungsreferats (57,8 %).

Die städtische Umweltpolitik kam auf 55,7 Prozent Zufriedenheitsquote, gefolgt von den

Baumaßnahmen, dem Bereich Wohnungsbau/-förderung (jeweils 45,7 %) und der Planungspolitik (42,4 %).

Zudem wollte die RIM Marktforschung GmbH wissen, wie bekannt bzw. wie sympathisch der OB und seine Stellvertreter sind. Dieter Reiter ist 84,1 Prozent der Befragten "bekannt" und 80 Prozent "sympathisch". Der Zweite Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) erreichte bei der Bekanntheit 39,4 Prozent und bei der Sympathie 67,9 Prozent, während die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl auf 41,2 Prozent Bekanntheit sowie 75,8 Prozent Sympathie kam.

Die Angaben beruhen auf einer schriftlichen Mehrthemen-Befragung (26. September bis 24. Oktober) von 490 Münchnern.

