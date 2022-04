Ranking zeigt: Münchner Bürgerbüros bleiben unbeliebt

Das KVR reagiert auf schlechte Bewertungen im Netz und will sein Image mit einer "Charme-Offensive" verbessern.

München - Lange Wartezeiten, fehlerhafte Sachbearbeitung, unfreundliche Mitarbeiter - Zitate aus Google-Bewertungen für die Münchner Bürgerbüros. Laut einer Analyse des Verbraucherschutzvereins Berlin-Brandenburg (VSVBB) schneidet das Kreisverwaltungsreferat (KVR) in Sachen Kundenzufriedenheit erneut besonders schlecht ab.

München im Bürgerbüro-Ranking auf den letzten Plätzen

Platz 34 von 40 erreichten die Münchner Bürgerbüros schon im vergangenen Jahr im deutschlandweiten Behördenranking. Daran hat sich nichts geändert: Auch im aktuellen Vergleich ist München wieder auf Platz 34 gelandet. Besser machen es laut VSVBB die Ämter in Augsburg, Kassel und Bielefeld, die die Rangliste anführen. Das Schlusslicht bilden die Behörden in Bonn, Duisburg und Mönchengladbach.

Das Kreisverwaltungsreferat reagiert auf AZ-Anfrage etwas verschnupft auf die Zahlen. So habe man schon beim vergangenen Ranking darauf hingewiesen, dass der Verbraucherschutzverein Berlin-Brandenburg bei seiner Analyse Google- und Facebookbewertungen miteinfließen lasse, die bis 2009 zurückreichten.

Diese würden aber nicht den aktuellen Stand darstellen. Zumal es, so ein Sprecher des KVR, viele positive Neuerungen bei den Bürgerbüros gebe: Zum einen seien die Büros an der Ruppertstraße gerade neu gestaltet worden, offener und heller geworden.

KVR startet nach Vorschlag des Stadtrats "Charme-Offenisve"

Um auch den Google-Auftritt zu verbessern, habe das KVR auf Anregung des Stadtrats zudem eine "Charme-Offensive fürs Kreisverwaltungsreferat" gestartet: Zufriedene Bürger werden dazu aufgerufen, eine positive Online-Bewertung abgeben, um dem Negativ-Trend entgegenzusteuern.

So sollen zum Beispiel Mitarbeiter in den Bürgerbüros ihren Kunden Karten mit QR-Codes aushändigen, mit deren Hilfe sie direkt zu einem Feedback-Formular geleitet werden. Auch in der Ruppertstraße an den Stelen sollen diese QR-Codes sichtbar gezeigt werden.

Gute Bewertungen werden häufiger

Und diese Initiative scheint zumindest ein bisschen zu funktionieren: Zwischen die - teilweise sehr aktuellen - Ein-Stern-Bewertungen haben sich nun auch einige Fünf-Sterne-Bewertungen gemischt. Eine Münchnerin schreibt sogar: "Ich würde auch zehn Sterne geben."