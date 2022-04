Für Geflüchtete aus der Ukraine: Neues Ankunftszentrum in der Messe

Die am Münchner Hauptbahnhof ankommenden Menschen werden jetzt von dort zur Messe Riem gefahren. Dort sei für "die behördenübergreifende Bündelung" der wichtigsten Anlaufstellen gesorgt, teilt die Stadt mit.

München - In der Messe München hat am heutigen Freitag das Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine seinen Betrieb aufgenommen.

Nach Angaben der Stadt werden die am Münchner Hauptbahnhof ankommenden Menschen nun direkt von dort zur Messe mit ihrem zentralen Ankunftsbereich im Erdgeschoss gefahren.

Im Obergeschoss gibt es dann Corona-Tests für alle Neuankömmlinge, positiv Getestete gelangen von dort über einen eigenen Ausgang in spezielle Quarantäneunterkünfte. "Im akuten Bedarfsfall ist vor Ort auch schon eine notärztliche und eine hausärztliche Versorgung möglich", so die Stadt in ihrer Mitteilung.

Eigenes Zelt: Münchner Freiwillige vermitteln Flüchtlinge in Privatunterkünfte

Nachdem die Geflüchteten von der Polizei erfasst worden sind, geht es für diejenigen, die einen Asylantrag stellen müssen oder wollen, weiter zur Regierung von Oberbayern in die Maria-Probst-Straße.

Wer keinen Asylantrag stellt, bekommt im Bereich Soziales erste Infos zu mögliche Leistungen und Anlaufstellen. Auch die Möglichkeit einer psychosoziale Beratung ist gegeben.

Unterbringung der Geflüchteten in den Messehallen C5 und C6

In einem eigenen Zelt vermitteln Ehrenamtliche der Münchner Freiwilligen Flüchtlinge in Privatunterkünfte. Wer in der Messe bleibt, kann im Erdgeschoss essen und bekommt einen Schlafplatz zugewiesen.

"Durch die behördenübergreifende Bündelung all dieser Anlaufstellen in unmittelbarer Nähe der Unterbringungsmöglichkeit in den Hallen können die Geflüchteten erst einmal ankommen und sich dann in den nächsten Tagen in Ruhe vor Ort mit den verschiedenen Anträgen und Dienstleistungen beschäftigen", heißt es von Seiten der Stadt.

Für die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine stehen in der Messe München die Hallen C5 und C6 zur Verfügung, in einem Bistro erhalten die Bewohner täglich drei Mahlzeiten. In beiden Hallen befinden sich Sanitäranlagen.

Zudem gibt es Duschcontainer, einen Bereich mit Waschmaschinen und Trockner und einen Shop, in dem sich die Bewohner kostenfrei mit allen lebensnotwendigen Hygieneartikeln sowie gespendeten Kleidungsstücken ausstatten können.

In der vergangenen Woche sind 4.700 Geflüchtete am Hauptbahnhof angekommen

Das Jugendamt und die Frühen Hilfen sind ebenso vor Ort wie die Caritas (Sozialbetreuung). Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien werden in Kürze in der Messe tätig sein.

Nach Auskunft der Stadt sind im Laufe der vergangenen Woche 4.700 Geflüchtete aus der Ukraine am Hauptbahnhof angekommen. Ein Teil der Ankommenden verbleibt in München, viele reisen eigenständig in andere Städte weiter und ein Teil wird in Unterkünfte in andere Landkreise weitergeleitet.

Einige Unterkünfte in München im Stand-by-Betrieb

In den Interimsunterkünften der Landeshauptstadt sind derzeit rund 2.200 Bettplätze belegt und rund 2.200 Bettplätze frei. Rund 650 Personen befinden sich in Quarantäneunterkünften. Vermittlungen in private Unterkünfte sind rund 7.200 erfolgt. Dabei sei zu berücksichtigen, dass mehrfach vermittelte Menschen jedes Mal neu erfasst und nicht alle auch in München untergebracht werden.

Nach den Unterkünften in der Bergsonstraße und in der Astrid-Lindgren-Straße sind nun auch die Unterkünfte am Marsplatz und in der Riesstraße im Stand-by-Modus, die Unterkunft in der Schleißheimerstraße wurde geschlossen.

Neben der Messe und den Isolationsunterkünften sind noch die Unterkünfte in der Ruppertstraße, in der Görzerstraße und in der Neuherbergstraße in Betrieb.