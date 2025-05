Rani und Savani: Tierpark Hellabrunn hat zwei neue Bewohner im Elefantenhaus

Hellabrunn hat weiteren Zuwachs bekommen. Am Dienstag haben zwei Asiatische Elefanten im Münchner Tierpark ihr neues Domizil bezogen. Bis Besucher die beiden Neuankömmlinge sehen können, kann es allerdings noch ein bisschen dauern.

Seit Dienstag ist Hellabrunn um zwei schwergewichtige Attraktionen reicher. Am Nachmittag erreichten die 15-jährige Elefantenkuh Rani und ihre zweijährige Tochter Savani wohlbehalten den Münchner Tierpark.

Vorsichtig werden Rani und Savani an ihre neue Umgebung herangeführt. © Tierpark Hellabrunn / Jan Saurer

"Wir freuen uns sehr über die Ankunft von Rani und Savani und heißen die beiden herzlich in Hellabrunn willkommen", erklärt Tierparkdirektor Rasem Baban. "Für alle Beteiligten ist ein Elefantentransport mit Tieflader und Autokran ein besonderes Ereignis. Und natürlich müssen sich nun auch unsere bestehende Elefantengruppe und die beiden Neuzugänge erst einmal kennenlernen."

Neuzugänge in Hellabrunn: Rani und Savani kommen aus Leipzig

Die beiden Asiatischen Elefanten sind im Rahmen einer Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) aus dem Zoo Leipzig nach Hellabrunn umgezogen.

Nach ihrer erfolgreichen Ankunft in München durften Rani und Savani erstmal in aller Ruhe ihre neue Heimat bekunden. Damit der erste Tag in ihrem neuen Zuhause nicht zu stressig wird, wurden sie von vertrauten Tierpflegern aus Leipzig begleitet, die auch in den ersten Tagen der Eingewöhnung in Hellabrunn bleiben.

Mit Tieflader und Autokran wurden Rani und Savani von Leipzig nach München transportiert. © Tierpark Hellabrunn / Jan Saurer

Um die Charakterzüge und Gewohnheiten der beiden Elefanten kennenzulernen, hatten sich im Vorfeld des Umzugs Tierpfleger aus Hellabrunn mit Rani und Savani vertraut gemacht.

Verena Dietl freut sich über die beiden Asiatischen Elefanten

Auch Verena Dietl, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks Hellabrunn, freut sich über die beiden tierischen Neuzugänge: "Rani und Savani bringen frischen Wind in unsere Elefantengruppe – und sind ein schönes Beispiel dafür, wie gut die Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlich geführten zoologischen Gärten funktioniert. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere den Tierpflegeteams aus Leipzig und München, für die professionelle Vorbereitung und Durchführung des Transfers. Nun bin ich sehr gespannt, wie sich die beiden in Hellabrunn einleben – und besonders, wie der kleine Otto auf seine neue Spielgefährtin reagieren wird."

In den kommenden Tagen werden die beiden Neuankömmlinge an bereits in Hellabrunn lebenden Elefanten Otto, Temi, Mangala und Gajendra herangeführt. Aufgrund der sensiblen Eingewöhnungsphase kann es in den nächsten Tagen hin und wieder zu temporären Schließungen des Elefantenhauses für die Tierpark-Besucher kommen. Auch ist die gesamte Elefantengruppe möglicherweise nicht jederzeit zu sehen – der Fokus liegt auf dem Wohl der Tiere.

Um den Eingewöhnungsprozess zu vereinfachen, werden die beiden Neuankömmlinge in den nächsten Wochen rund um die Uhr von Tierpflegern beobachtet. © Tierpark Hellabrunn / Jan Saurer

Eingewöhnung erfordert viel Flexibilität und Aufmerksamkeit

Die Eingewöhnung in die neue Elefantengruppe erfordert viel Flexibilität und Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund wird in den kommenden Wochen daher im Schichtbetrieb gearbeitet, sodass durchgehend Tierpfleger im Elefantenhaus anwesend sind, um das Verhalten der Tiere zu beobachten und die Zusammenführung behutsam zu begleiten. "Wir richten uns dabei ganz nach dem Tempo der Tiere", erklärt Daniel Materna, Teamleiter im Hellabrunner Elefantenhaus.